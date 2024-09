Suzanna Lindstahl, Longevità con il Biohacking: il Bestseller su come rallentare l’invecchiamento e avere cura della propria salute

Milano, 10.09.2024 – Tutti noi ci rendiamo conto di vivere in un mondo velocissimo, dominato dallo stress e dalla mancanza di tempo. Quello che molti non sanno è che invertire questo flusso è possibile tramite maggiore consapevolezza e un’educazione alla salute.

Per tutti coloro che desiderano prendere il controllo della propria salute e cambiare il loro destino, esce oggi il libro di Suzanna Lindstahl “LONGEVITÀ CON IL BIOHACKING. I Segreti Della Giovinezza E Dell’Anti-Aging Per Migliorare La Salute E Rallentare L’Invecchiamento” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per rallentare o invertire il processo di invecchiamento attraverso le migliori strategie anti-aging e il Biohacking.

“Il mio libro è una guida pratica, un vademecum ricco di idee e suggerimenti che spaziano dalla saggezza antica alla scienza moderna e alle ultime tendenze innovative del Biohacking” afferma Suzanna Lindstahl, autrice del libro. “Voglio guidare i lettori a fare scelte più sane e consapevoli nella vita quotidiana, adottando strategie di prevenzione per ottenere e/o mantenere una buona salute fisica e mentale”.

Secondo l’autrice, uscire dalla propria zona di comfort è fondamentale per iniziare a prendere il controllo della propria salute. Quindi Suzanna Lindstahl nel suo libro offre molti spunti e idee da seguire, forte dell’idea che intraprendere un percorso per raggiungere i propri obiettivi darà i suoi frutti.

“L’autore sottolinea una situazione drammatica, dove le persone si ammalano sempre più spesso e sempre più in giovane età. Alcune delle cause evidenziate sono un’alimentazione e uno stile di vita scorretti, cibi processati, stress, sedentarietà ed esposizione a sostanze chimiche” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’obiettivo di Suzanna Lindstahl è promuovere una maggiore consapevolezza, migliorare la salute e il benessere generale, non solo per noi stessi ma anche per le future generazioni.”

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché è una persona di grande carisma e professionalità, dove la sua passione e dedizione per ciò che fa sono evidenti” conclude l’autrice. “Scrivere un libro è un percorso impegnativo, ma nel team Bruno Editore ho sempre trovato tutto l'appoggio e l'aiuto necessari.”

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3y5AbJ4

Suzanna Lindstahl, nata a Helsinki nel 1965, è diplomata in naturopatia psicosomatica e specializzata in nutrizione olistica, salute intestinale, strategie anti-aging e longevità. Adotta un approccio olistico che integra neuroscienza, biohacking, epigenetica, biologia cellulare, fisica quantistica, terapie della frequenza e medicina energetica. Si è formata in PSYCH-K, PNL, ipnoterapia, radiestesia e radionica, ed è istruttrice di Face Yoga. Appassionata di meditazione trascendentale, yoga, qi gong, ayurveda e MTC, Suzanna si dedica a migliorare la salute e il benessere delle persone a 360 gradi, promuovendo uno stile di vita sano e consapevole. Sito web: https://suzannalindstahl.com/

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it