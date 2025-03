Tai'an, la Cina promuove vigorosamente lo sviluppo di alta qualità dell'economia digitale

TAI'AN, Cina, 21 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Questo è un rapporto dell'ufficio di Shandong dell'Hong Kong Business Daily. Negli ultimi anni, la città di Tai'an si è concentrata attentamente sull'obiettivo generale di "costruire una città digitale forte", rendendo l'economia digitale un elemento chiave per le industrie del futuro, creando una filiera industriale dell'economia digitale, cogliendo le opportunità digitali e definendo in modo completo nuovi vantaggi per un solido sviluppo.

Sotto la guida del Big Data Bureau della città di Tai'an, è stato istituito un team speciale per la filiera industriale, che comprende 44 industrie di produzione hardware e 38 industrie di servizi software correlate all'economia digitale nella filiera industriale dell'economia digitale, formando un sistema di promozione dei residenti "leader di filiera+dipartimento+team speciale" per l'economia digitale e integrando città, contea e dipartimento per promuovere l'economia digitale. L'obiettivo è formulare ed emanare una serie di politiche di pianificazione come il "Piano d'azione triennale per lo sviluppo dell'economia digitale nella città di Tai'an (2023-2025)", creare una mappa di sviluppo della filiera industriale, un elenco di attività di sviluppo industriale e formulare piani d'azione specifici per estendere, integrare e rafforzare la filiera.

La città di Tai'an considera inoltre lo sviluppo imprenditoriale, la cooperazione di alto livello e la costruzione di parchi come punti di partenza per promuovere l'economia digitale come potente motore per uno sviluppo di alta qualità a Tai'an. Sono state selezionate oltre 40 imprese di alta qualità con buone prospettive di mercato, forti capacità di innovazione e grande potenziale di sviluppo, come Zhongzhi, Zhengtu e Cisco Saide, per la coltivazione chiave, formando cinque principali settori industriali – servizi software e IT, IA, produzione di apparecchiature intelligenti, razzi satellitari ed economia a bassa quota – per promuovere il miglioramento e l'efficienza del settore dell'economia digitale. Inoltre, rafforzeremo la cooperazione con le principali aziende per promuovere l'avvio di progetti di alta qualità, condurremo 15 attività di reclutamento mirate a Pechino, Shenzhen, Zhuhai e in altre località e stabiliremo partnership strategiche con aziende come Huawei.

A Mount Taishan Shugu, nel distretto di Mount Taishan, ci sono 156 imprese, come Guoxing Aerospace e Eastcom Zhilian, che si concentrano sullo sviluppo di Internet satellitare, software e servizi di informazione; Daiyue Shugu nel distretto di Daiyue ha lanciato progetti come Baidu Annotation Base e Dahua IoT Park, con un focus su settori quali l'IA e l'Internet delle cose; la nuova area di innovazione scientifica e tecnologica di Xintai riunisce 15 imprese principali tra cui Huaneng Optoelectronics, Inspur Electromechanical e Liwei Laser, e ha inizialmente creato tre principali cluster industriali.

