TaknoappSrl presenta KitchensElite: il nuovo punto di riferimento per le cucine di lusso con i prodotti Bertazzoni

Con KitchensElite.com, la società guidata da Delia Degl’Innocenti porta online elettrodomestici e soluzioni d’arredo premium e annuncia nuove partnership nel mondo della cucina di alta gamma

Milano, 10 novembre 2025– TaknoappSrl, azienda guidata da Delia Degl’Innocenti e forte di una lunga esperienza nel settore delle cucine di lusso, lancia KitchensElite.com, il nuovo shop online dedicato a chi desidera trasformare la propria cucina in un ambiente esclusivo, raffinato e tecnologicamente avanzato.

Il portale nasce con una missione chiara: selezionare e proporre solo il meglio in termini di elettrodomestici e soluzioni d’arredo premium, rispondendo alle esigenze di clienti privati, architetti e interior designer che cercano qualità, design e innovazione nelle loro progettazioni.

Bertazzoni: eccellenza italiana al centro dell’offerta

Cuore della proposta KitchensElite è la collaborazione con Bertazzoni, storico marchio italiano fondato nel 1882 a Guastalla, in Emilia-Romagna, oggi presente in oltre 60 Paesi.

Sinonimo di design, tecnologia e finiture di pregio, Bertazzoni, che recentemente ha inaugurato il FlagshipStore di Milano in Galleria Strasburgo 3, rappresenta il partner ideale per chi vuole portare in cucina performance professionali e stile senza compromessi.

Tra le novità già disponibili su KitchensElite.com, spiccano:

Forno FMOD6117CTB3 – Serie Modern da incasso 60 cm, elettrico pirolitico, 11 funzioni, capacità 76 litri, modalità 100% vapore, funzione Air-Frying e autopulizia pirolitica Piano cottura P905I1M37NT – Serie Modern a induzione 90 cm, 5 zone cottura, display TFT ad alta definizione, potenza e controllo avanzati Colonna frigorifero RLD75S5FPNS – Serie Professional da incasso 75 cm, dispenser acqua interno, 3 cassetti Fresco a temperatura controllata, raffreddamento No Frost Colonna freezer RFZ60S5FPNS – Serie Professional da incasso 60 cm, porta reversibile, Ice-Maker integrato, sistema No Frost

KitchensElite: solo il meglio per la cucina

Il nome KitchensElite racchiude perfettamente la filosofia del brand: posizionarsi nel segmento top del mercato con una selezione rigorosa di prodotti contraddistinti da:

design altamente curato tecnologia avanzata materiali e finiture di massimo livello

In questa visione si inserisce anche la nuova partnership con Quooker, marchio internazionale leader nei sistemi di erogazione istantanea: acqua filtrata bollente a 100°C, fredda, naturale o frizzante — tutto tramite un unico rubinetto di alta gamma. Una soluzione che arricchisce l’esperienza quotidiana in cucina e la rende più moderna, funzionale e prestigiosa.

Un invito a professionisti e clienti finali

KitchensElite è il punto di riferimento per tutti coloro che desiderano progettare o rinnovare la cucina con soluzioni di lusso altamente performanti.

Architetti e interior designer trovano un partner affidabile nelle forniture tecniche e nella consulenza progettuale, mentre i clienti privati possono contare su assistenza personalizzata e prodotti selezionati per qualità e durabilità.

Sul sito www.kitchenselite.com è possibile esplorare l’intera gamma e richiedere un supporto dedicato per realizzare cucine uniche, su misura, capaci di coniugare estetica e funzionalità

Contatti:

TaknoappSrl

Tel. +39 02 82770131

Email: commerciale@kitchenselite.com

Sito web: https://www.kitchenselite.com

