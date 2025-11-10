TaknoappSrl presenta KitchensElite: il nuovo punto di riferimento per le cucine di lusso con i prodotti Bertazzoni

Milano, 10 novembre 2025– TaknoappSrl, azienda guidata da Delia Degl’Innocenti e forte di una lunga esperienza nel settore delle cucine di lusso, lancia KitchensElite.com, il nuovo shop online dedicato a chi desidera trasformare la propria cucina in un ambiente esclusivo, raffinato e tecnologicamente avanzato.
Il portale nasce con una missione chiara: selezionare e proporre solo il meglio in termini di elettrodomestici e soluzioni d’arredo premium, rispondendo alle esigenze di clienti privati, architetti e interior designer che cercano qualità, design e innovazione nelle loro progettazioni.
Cuore della proposta KitchensElite è la collaborazione con Bertazzoni, storico marchio italiano fondato nel 1882 a Guastalla, in Emilia-Romagna, oggi presente in oltre 60 Paesi.
Sinonimo di design, tecnologia e finiture di pregio, Bertazzoni, che recentemente ha inaugurato il FlagshipStore di Milano in Galleria Strasburgo 3, rappresenta il partner ideale per chi vuole portare in cucina performance professionali e stile senza compromessi.
Tra le novità già disponibili su KitchensElite.com, spiccano:
Il nome KitchensElite racchiude perfettamente la filosofia del brand: posizionarsi nel segmento top del mercato con una selezione rigorosa di prodotti contraddistinti da:
In questa visione si inserisce anche la nuova partnership con Quooker, marchio internazionale leader nei sistemi di erogazione istantanea: acqua filtrata bollente a 100°C, fredda, naturale o frizzante — tutto tramite un unico rubinetto di alta gamma. Una soluzione che arricchisce l’esperienza quotidiana in cucina e la rende più moderna, funzionale e prestigiosa.
KitchensElite è il punto di riferimento per tutti coloro che desiderano progettare o rinnovare la cucina con soluzioni di lusso altamente performanti.
Architetti e interior designer trovano un partner affidabile nelle forniture tecniche e nella consulenza progettuale, mentre i clienti privati possono contare su assistenza personalizzata e prodotti selezionati per qualità e durabilità.
Sul sito www.kitchenselite.com è possibile esplorare l’intera gamma e richiedere un supporto dedicato per realizzare cucine uniche, su misura, capaci di coniugare estetica e funzionalità
Contatti:
Immediapress
Contatti stampa
TaknoappSrl
Tel. +39 02 82770131
Email: commerciale@kitchenselite.com
Sito web: https://www.kitchenselite.com
Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress