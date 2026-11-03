Talenti e benessere: il welfare al centro delle nuove strategie aziendali

Milano - 3 novembre 2026. Il settore lavorativo mostra una difficoltà nel trovare impiego da parte dei giovani alla ricerca di un’attività che li soddisfi ma si nota una simmetria anche da parte delle aziende che trovano più complicato attrarre talenti ed esperti. Il mercato professionale è oggettivamente competitivo e se la retribuzione resta al centro del dibattito ci sono altri aspetti che possono conquistare un professionista o allontanarlo e riguardano il benessere.

Il welfare aziendale è, effettivamente, uno strumento strategico capace di migliorare l’attrazione dei più talentuosi, rafforzando la reputazione dell’impresa e costruendo rapporti professionali duraturi. Comprendono vari aspetti quali la distribuzione quotidiana dei buoni pasto , offerta di programmi di assistenza sanitaria per le famiglie e benefit che contribuiscono a rendere l’offerta decisamente più allettante.

La potenza del welfare tra le strategie aziendali

Le aspettative dei lavoratori sono profondamente cambiate negli ultimi anni e chi valuta una nuova opportunità va oltre la RAL prendendo in considerazione la flessibilità, le possibilità di crescita e il benessere generale.

Integrare il welfare nelle strategie di recruiting è una mossa importante che permette ai business che desiderano crescere di distinguersi dalla concorrenza attraendo talenti pronti a mettersi in gioco. L’offerta può comprendere servizi dedicati alla salute e al tempo libero, aggiungendo flessibilità nella gestione degli impegni personali.

Employer branding, il benessere rafforza la reputazione

Riuscire ad ampliare l’organico con persone che non fuggono dopo pochi mesi o appena un anno di operato è una missione quasi impossibile per molte attività e forse il problema non è nella mera offerta economica ma in tutti quei valori aggiunti capaci di fare la differenza. Come si può notare, l’employer branding riesce a comprendere valori, iniziative e caratteristiche che rendono l’inserimento molto più attraente.

Se i business investono nel benessere organizzativo dimostrano di conoscere il valore delle persone non limitandosi ai risultati progressivi e questo crea un clima più positivo in cui non vengono meno la comunicazione e il benessere.

C’è poi un plus: le testimonianze spontanee di chi lavora all’interno diventano una risorsa preziosa e sono lo strumento più potente per ampliare l’organico con figure capaci di fare la differenza.

I benefit che contano dall’assunzione alla fidelizzazione

Una delle ultime statistiche mostra 2 milioni di dimissioni volontarie nell’ultimo anno con un 46% di lavoratori che hanno già fatto questo passo o stanno valutando di farlo. Molti si muovono quando hanno già fatto colloqui ma c’è anche chi è disposto a tutto quando lo stress diventa troppo alto e lascia quando ancora non c’è un’offerta concreta da un’altra parte.

Questo dovrebbe farci riflettere su quanto la perdita di un collaboratore esperto possa comportare conseguenze e, allo stesso tempo, spingerci a valutare un piano di welfare costruito sulle reali esigenze dei dipendenti.

Le opportunità sono tante e si consiglia di valutarle con l’occhio esperto di un HR: si possono implementare servizi di supporto alla genitorialità, iniziative per la salute psicofisica, opportunità formative e misure per conciliare lavoro e vita privata.

Quel che preme, però, è capire che i benefit non vanno a sostituire una retribuzione adeguata o concrete prospettive di carriera che restano i primi motivi di candidatura.

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