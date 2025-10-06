TBK Srl e il metodo Thermoblok: progettare il foro finestra come un sistema

Dal ponte termico alla ventilazione, ogni nodo viene gestito in modo integrato. Il sistema Thermoblok nasce per rispondere ai cantieri più esigenti con una soluzione tecnica su misura, prefabbricata e certificata.

Lamezia Terme, 06/10/2025. Thermoblok non è un prodotto, è un nuovo modo di ragionare. Un approccio progettuale che parte da un’idea semplice e rivoluzionaria: il foro finestra non è un vuoto da riempire, ma un sistema da costruire. Un punto di incontro tra materiali, stratigrafie murarie, impianti e prestazioni, che può generare problemi se non gestito con un sistema integrato come Thermoblok. Trascurarlo — o affidarsi a soluzioni generiche — significa introdurre fragilità strutturali e perdite di performance.

«Il foro finestra è il punto più debole dell’involucro edilizio, cioè di quell’insieme di elementi che separano l’interno dall’esterno dell’edificio – spiega Giovanni Costanzo, Fondatore e Amministratore di TBK – e anche quello più complesso da gestire. Serve metodo, esperienza e la capacità di dialogare con il progetto, anticipandone criticità e necessità costruttive.»

Il monoblocco Thermoblok non esiste in versione standard. Ogni elemento viene progettato su misura, a partire dalle caratteristiche specifiche del cantiere: muratura, stratigrafie, tipologia di infisso, richieste normative, obiettivi prestazionali. Il risultato è un componente prefabbricato ingegnerizzato, pronto per essere posato senza ulteriori adattamenti, con tutti gli accessori integrati e finiture pensate per velocizzare il lavoro e ridurre il margine di errore.

Il sistema si compone di tre elementi principali: spalle laterali, quarto lato e cassonetto superiore. Le spalle garantiscono la continuità dell’isolamento e ospitano le guide per avvolgibili o frangisole. Il quarto lato, ovvero la base su cui poggia il serramento, è progettato per resistere a carichi e urti, assicurando taglio termico e drenaggio. Il cassonetto superiore, ispezionabile, può integrare motorizzazioni, oscuranti e predisposizioni per sistemi di ventilazione forzata.

Ogni Thermoblok è realizzato in EPS, con possibilità di inserire rinforzi strutturali, guarnizioni e inserti in acciaio zincato già in fase produttiva, per consegnare in cantiere un sistema pronto, preciso e pienamente coerente con le aspettative del progettista.

Ma il cuore del sistema non è solo nella materia. È nella relazione con il cantiere. TBK lavora a stretto contatto con studi di progettazione e imprese, fornendo schede tecniche personalizzate, supporto in fase di rilievo e assistenza durante la posa. Non si tratta di fornire un componente, ma di portare una soluzione tecnica che funzioni davvero. Ed è per questo che Thermoblok viene scelto soprattutto in Italia e in Svizzera, contesti in cui precisione esecutiva e tracciabilità delle performance sono requisiti essenziali.

«Chi lavora con noi sa che non riceverà un pezzo di polistirene. Riceverà una soluzione tecnica, testata, ripetibile e verificabile.» afferma Vincenzo Costanzo, responsabile commerciale di TBK.Un sistema che semplifica il lavoro, protegge le performance e riduce i margini d’errore. Perché TBK ha scelto la strada della specializzazione in personalizzazione, rinunciando alla produzione in serie e puntando sulla qualità del rapporto con il progettista. Nessun codice da scegliere da un catalogo. Solo schede tecniche da costruire insieme. È questo che rende Thermoblok diverso. Ed è questo che lo ha reso, cantiere dopo cantiere, un riferimento per chi cerca soluzioni vere, non compromessi.

