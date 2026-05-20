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Tecnologia al servizio delle persone: il modello First Point si impone nel mercato

Tecnologia al servizio delle persone: il modello First Point si impone nel mercato
20 maggio 2026 | 07.53
LETTURA: 3 minuti

In un mercato in cui il digitale corre veloce e il rischio di rincorrere l’innovazione senza una direzione precisa è sempre dietro l’angolo, First Point ha scelto una strada diversa: crescere sì, ma farlo in modo sostenibile, senza perdere di vista ciò che conta più di tutto, ovvero le persone. Nata a Fidenza nel 1999, l’azienda si è affermata nel tempo come partner specializzato per il mondo business, affiancando le imprese nella progettazione, nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture informatiche e di telecomunicazione. Un percorso costruito su competenze tecniche solide, una visione imprenditoriale lungimirante e una cultura del servizio che mette al centro la relazione con il cliente e il valore umano.

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Ed è proprio nella capacità di tenere insieme evoluzione tecnologica e prossimità operativa che si riconosce il tratto distintivo di First Point. Negli ultimi anni l’azienda ha registrato un tasso di crescita intorno al 19-20%, fino a raggiungere nel 2025 un fatturato di 7,3 milioni di euro. Un risultato che non rappresenta solo una performance economica, ma la conferma di un modello industriale fondato su investimenti futuribili, affidabilità operativa e capacità di leggere in anticipo i bisogni di un mercato in rapida trasformazione.

“Ci siamo dati l’obiettivo di arrivare a 8 milioni di fatturato nel 2026, pur sapendo che la crescita non sarà mai soltanto una questione di numeri”, dichiara Andrea Scarabelli che dirige l’azienda dalla sua fondazione insieme al socio Daniele Montorsi. “Per noi il successo non è che il risultato di un lavoro costante sulla qualità dei servizi, sull’innovazione e soprattutto sulle persone. Essere riconosciuti tra le realtà italiane con il più alto tasso di crescita è importante, ma lo è ancora di più sapere di esserci arrivati senza tradire i nostri valori”.

Il 2025 è stato un anno di grandi investimenti per First Point, a cominciare dalla nuova sede di Fidenza, completamente rinnovata in chiave sostenibile. Un luogo che interpreta in modo concreto l’identità dell’azienda, anche grazie a un data center alimentato da energia fotovoltaica. “Abbiamo voluto investire in una sede che fosse coerente con la nostra visione di impresa”, prosegue Scarabelli. “Innovazione, sostenibilità ambientale ed efficienza non sono slogan, ma scelte industriali precise. Il nostro data center a chilometro zero va esattamente in questa direzione: creare valore per i clienti e al tempo stesso costruire un modello più solido e responsabile”.

In questo quadro si inseriscono anche gli sviluppi più recenti. Dal 2025 First Point è operatore di telefonia mobile 5G, ampliando così un ecosistema di servizi sempre più integrato, e dal 2026 ha avviato una divisione dedicata alla domotica, con l’obiettivo di rendere case e condomìni più smart, affiancando gli installatori in tutta Italia nella progettazione, nella configurazione e nell’assistenza agli utenti finali. Un segnale chiaro della capacità dell’azienda di aprire nuove direttrici di crescita in un mercato in costante evoluzione.

“Guardiamo al futuro con ambizione, ma anche con grande concretezza”, conclude Scarabelli. “L’ingresso nella telefonia mobile 5G e lo sviluppo della divisione domotica rispondono a questa logica: ampliare i servizi, aprire nuove opportunità e continuare a essere un partner affidabile per imprese e utenti finali. Crescere, per noi, significa creare un’innovazione che resti sempre vicina ai bisogni reali delle persone”.

A rendere ancora più riconoscibile questo percorso è, infine, l’attenzione alla sostenibilità nel senso più ampio del termine. Quella ambientale, certamente, ma anche quella sociale e organizzativa. First Point valorizza infatti la parità di genere come parte integrante della propria crescita e investe in ricerca e sviluppo software, rafforzando il proprio posizionamento come realtà innovativa. In altre parole, l’azienda cresce perché innova, ma continua a essere scelta perché resta umana. Ed è proprio qui la sua forza più autentica: dimostrare che, anche nei settori IT e ICT, il futuro appartiene a chi mette la tecnologia al servizio delle persone, non il contrario.

www.firstpoint.website

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innovazione sostenibilità tecologia telefonia mobile 5G domotica parità di genere
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