Tennis – Italia all’assalto di Parigi: Sinner e Paolini puntano il Roland Garros Alcaraz, Swiatek e Sabalenka gli ostacoli maggiori su Sisal.it

Roma, 19 maggio 2025 – La gioia, di Jasmine, e l’amarezza, di Jannik, sono i due poli opposti degli Internazionali d’Italia di tennis appena conclusi. La doppietta della Paolini, trionfo in singolare e doppio, e la sconfitta di Sinner, contro il grande rivale Carlitos Alcaraz, proiettano gli azzurri già verso Parigi dove da oggi, con le qualificazioni, prendo il via il secondo Slam dell’anno: il Roland Garros. I nostri numeri uno, ma anche il resto della pattuglia italica, puntano a essere protagonisti e, magari, ad alzare un trofeo tra il 7 e l’8 giugno.

Partiamo dal tabellone maschile dove Carlos Alcaraz, fresco vincitore a Roma e campione in carica ai piedi della Torre Eiffel, vuole confermare il titolo dello scorso anno. Gli esperti Sisal ritengono lo spagnolo favorito a 2,50, lui che, al momento, sulla terra è senza dubbio il miglior giocatore del mondo. Attaccato al tennista di Murcia, c’è Jannik Sinner il quale offerto a 3,00, dopo aver fallito l’assalto agli Internazionali, punta sul Roland Garros per portarsi a casa il secondo Slam dell’anno. La vittoria del numero uno del mondo diventerebbe la terza di un tennista italiano dopo quelle di Nicola Pietrangeli, due volte, e Adriano Panata, nel 1976, ultimo a portare in Italia la Coppa dei Moschettieri. Provano a svolgere il ruolo di terzi incomodi sia Novak Djokovic, tre successi a Parigi, che Alexander Zverev, entrambi dati a 12.

Dopo il successo agli Internazionali, Jasmine Paolini vuole riprovare la scalata al Roland Garros dove, lo scorso anno, venne fermata in finale da Iga Swiatek, allora ingiocabile ma oggi molto più alla portata dell’azzurra. Jas, vincente a 12 per gli esperti Sisal, è consapevole che proprio la tennista polacca, regina di Francia in quattro delle ultime cinque edizioni, che la numero uno del ranking WTA, Aryna Sabalenka, sono le avversarie da battere, entrambe in quota a 3,50. L’azzurra sogna di diventare la seconda italiana, dopo Francesca Schiavone nel 2010, a imporsi sulla terra rossa parigina: oltre a Swiatek e Sabalenka, Paolini dovrà guardarsi da Coco Gauff, data a 6,00 ma sconfitta proprio a Roma da Jasmine, e Mirra Andreeva, si gioca a 7,50.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente - l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa: Tel. 347 3649044

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi