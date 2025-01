Tennis – Sinner per il bis a Melbourne, Djokovic e Alcaraz primi rivali Jannik ancora campione agli Australian Open a 2,00 su Sisal.it

Roma, 09 gennaio 2025 –La stagione del grande tennis riparte, come sempre, da Melbourne dove, da domenica, prende il via l’Australian Open, primo Slam dell’anno. L’uomo da battere sarà Jannik Sinner, numero 1 del ranking ATP e campione in carica del torneo. L’azzurro, reduce da un’annata clamorosa, va a caccia del terzo Major in carriera, dopo Melbourne e US Open dello scorso anno, e lo fa da grande favorito: gli esperti Sisal vedono il trionfo di Jannik a 2,00. L’esordio dell’italiano sarà contro Nicolas Jarry.

Alle spalle di Sinner c’è il grande rivale Carlos Alcaraz, trionfatore al Roland Garros e Wimbledon 2024, e pronto a diventare il secondo tennista spagnolo, dopo Rafa Nadal, a vincere gli Australian Open. Carlitos ha come miglior risultato in carriera i quarti di finale della passata stagione quando venne sconfitto, in quattro set, da Alexander Zverev. La vittoria di Alcaraz si gioca a 4,00.

Il podio dei favoriti è completato da Novak Djokovic che sogna di iscrivere per l’undicesima volta il proprio nome nell’albo d’oro di Melbourne. Il Djoker, a quasi 38 anni, vuole respingere l’assalto della nuova generazione e trionfare agli Australian Open è in quota a 6,00.

Staccatissimi gli altri candidati alla vittoria, tutti in doppia cifra: Sascha Zverev, che non ha mai raggiunto la finale nel primo Slam stagionale, è dato a 12 mentre la vittoria di Daniil Medvedev, reduce da tre sconfitte negli ultimi quattro anni, pagherebbe 16 volte la posta.

