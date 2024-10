TGV investe 2 milioni di dollari su Printler, piattaforma di creazione artistica in rapida crescita, una spinta all'espansione sostenuta dalla globalizzazione e dall'AI

Stoccolma 04/10/2024 – Il fondo TGV 4 Plus (TGV) annuncia un ulteriore investimento di 2 milioni di dollari in Printler, ridefinendo il modo in cui gli artisti indipendenti trovano il loro pubblico internazionale. L'investimento è stato concretizzato comprando azioni già in circolazione e tramite l’acquisizione di una parte delle quote della società.

Printler ha registrato una crescita molto forte del 73% nel 2024, in un mercato europeo dell'e-commerce cresciuto meno del 10% nello stesso periodo. La piattaforma ha appena iniziato a esplorare il mercato europeo, con ampie opportunità ancora inesplorate. Un lancio al di fuori dell'Europa è all'orizzonte e punta a un mercato ancora più vasto e importante per una espansione, contestualmente l'intelligenza artificiale continua a collegare acquirenti e artisti su scala mondiale. Il fatturato per il 2024 è stimato intorno ai 7 milioni di dollari, con una proiezione di oltre 10 milioni di dollari per il 2025. L'azienda è positiva in termini di flusso di cassa dalla metà dell'estate 2023.

Il CEO di Printler, Andreas Holmgren, ha commentato l'operazione:

"TGV sta aggiungendo un “extra power” grazie alla sua portata globale e alla rete di partner, sono felice che siamo riusciti a trovare un modo per integrare TGV in maniera ancora più profonda all'interno della nostra azienda".

L'uso dell'intelligenza artificiale da parte di Printler ha già mostrato risultati nel collegare i clienti con opere d'arte che rispecchiano i loro gusti personali. Con TGV completamente integrato, passando da piccoli a grandi stakeholder, l'azienda può concentrarsi ancora di più sul perfezionamento di questi strumenti di intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza sia per gli acquirenti che per gli artisti, consentendo una scalabilità più efficiente e una maggiore personalizzazione.

Fredrik Adolfsson, socio amministratore di TGV, ha aggiunto:

"Il successo raggiunto da Printler dimostra la forza della combinazione tra l’intelligenza artificiale e il suo marketplace. Siamo entusiasti di aiutare a sviluppare ulteriormente questi risultati. Grazie alla nostra presenza globale, siamo sicuri di poter supportare Printler nel portare questa visione a un pubblico molto più ampio".

Anche il CEO di Printler, Andreas Holmgren, ha condiviso la sua visione:

"L'arte è qualcosa di personale. La tecnologia intelligente è fondamentale per facilitare ai compratori la ricerca delle opere che davvero risuonano con loro. Grazie alla rete globale di TGV, possiamo concentrarci sul miglioramento di queste funzionalità per offrire un'esperienza ancora migliore sia agli artisti che agli amanti dell'arte, mentre continuiamo la nostra espansione internazionale".

Scopri di più su Printler

Printler è una piattaforma svedese che connette artisti indipendenti con amanti dell'arte. Attualmente, Printler è attiva in 14 mercati europei, dove milioni di clienti possono trovare quasi 100.000 opere d'arte realizzate da oltre 17.000 artisti presenti sul marketplace. Focalizzandosi su un matchmaking guidato dall'intelligenza artificiale, Printler punta a rendere semplice la vendita e la scoperta dell'arte, dando ai creatori la possibilità di monetizzare le loro opere. La piattaforma è stata fondata nel 2020 da Andreas Holmgren e Andreas Önstorp, che rimangono grandi azionisti insieme a Longrun Capital, con sede a Stoccolma, e TGV, con sede a Singapore.

Scopri di più su True Global Ventures, TGV

Il fondo TGV 4 Plus investe a livello globale in aziende che utilizzano l'intelligenza artificiale e la blockchain. TGV supporta imprenditori visionari in settori come l'intelligenza artificiale, l'intrattenimento, l'infrastruttura tecnologica e i servizi finanziari, sia nelle fasi iniziali che oltre il round di finanziamento di Serie B.

Contatti:

Andreas Holmgren,

CEO, Printler Group,

andreas.holmgren@printler.com,

+46727290620

Fredrik Adolfsson,

Managing Partner, True Global Ventures,

fredrik.adolfsson@trueglobalventures.com,

+46706509170