THE 50 BEST BARS SVELA LA CLASSIFICA DAL 51-100 PER IL 2026

LONDRA, 23 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Due settimane prima della cerimonia di premiazione che si terrà a Milano, la classifica The 50 Best Bars, sponsorizzata da Perrier, svela i bar classificati dalla posizione No.51 alla No.100, segnando il decimo anno della classifica estesa.

La classifica 51-100 in numeri

Considerata un punto di riferimento di eccellenza nell'industria globale delle bevande, la classifica si basa sui voti della The 50 Best Bars Academy, che comprende più di 800 barman, scrittori, educatori e specialisti di tutto il mondo. La classifica 51-100 mette in luce un numero ancora maggiore di bar, la cui creatività, innovazione e influenza continuano a plasmare la cultura globale dei cocktail.

L'elenco completo è consultabile qui.

I nuovi locali per il 2026 includono Boilermaker di Goa (No.57), Form + Matter (No.59) di Città del Messico, MO Bar Shenzhen di Shenzhen (No.60), Bar Gabriel di Istanbul (No.68), Naked di Atene (No.76), Front/Back (No.80) e La Borracha (No.87) di Accra, Mius (No.81) di Hong Kong, Otro Bar di San José (No.82), Three Horses di Melbourne (No.84), G.O.D di Bangkok (No.85), Offtrack di Singapore (No.89) e Bar 1661 di Dublino (No.98).

Faye Huggett, direttore della comunità per The 50 Best Bars, ha così commentato: "La classifica 51-100 è diventata una parte vitale del programma The 50 Best Bars, consentendoci di valorizzare una gamma più ampia di locali eccezionali in tutto il mondo e incoraggiando gli amanti dei cocktail a scoprire nuove destinazioni ed esperienze. La classifica celebra la diversità, l'innovazione e l'energia che caratterizzano la scena globale dei bar odierni, puntando i riflettori sui locali che offrono costantemente drink eccezionali e un'ospitalità di altissimo livello. Dai rinomati locali preferiti alle stelle emergenti che spingono i confini della cultura dei cocktail, i bar presentati quest'anno riflettono il talento, la passione e la dedizione che continuano ad elevare il nostro settore."

The 50 Best Bars 2026 saranno annunciati in una cerimonia di premiazione dal vivo a Milano il 7 ottobre 2026. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sul canale The 50 alle 20:00 ora di Milano.

Centro multimediale: https://mediacentre.the50.com

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