The Brattle Group amplia l'attività nel settore infrastrutture con l'aggiunta degli esperti Luigi de Francisci e Paolo Prestininzi

ROMA, 6 giugno 2025 /PRNewswire/ -- The Brattle Group annuncia la continua crescita dell'attività intersettoriale in relazione alle infrastrutture con l'aggiunta di due noti esperti: l'esperto esterno Luigi de Francisci e il senior associate Paolo Prestininzi.

"Diamo il benvenuto a Luigi e Paolo, che apportano entrambi una profonda competenza normativa e di settore nel nostro team in crescita", commenta Lucia Bazzucchi, Direttrice Brattle e Responsabile attività infrastrutturali. "La loro esperienza presso istituzioni europee e importanti gestori di infrastrutture rafforzerà la nostra capacità di supportare i clienti in un'ampia gamma di progetti e problemi infrastrutturali, dalla riforma della regolamentazione e della progettazione di mercato alle controversie, fino all'analisi operativa e degli investimenti".

Luigi de Francisci è un esperto in ambito legale e normativo che vanta oltre trent'anni di esperienza nei settori dell'energia e dei servizi di utenza in Italia. Ha ricoperto ruoli direttivi e di regolamentazione presso il Gestore della Trasmissione Nazionale (GRTN), l'operatore della rete elettrica nazionale italiano; Terna S.p.A., il più grande operatore indipendente europeo per la trasmissione dell'energia elettrica; e più di recente, ACEA, una delle più grandi multiutility italiane. Nel corso della sua carriera, de Francisci ha collaborato con enti di regolamentazione nazionali e internazionali, ha rappresentato istituzioni infrastrutturali italiane nei forum europei ed è stato membro di numerosi consigli e comitati, tra cui il consiglio dell'Entso-E (European Network of Transmission System Operators). Le sue competenze comprendono la revisione delle tariffe, la conformità normativa, la regolamentazione delle infrastrutture e la risoluzione dei contratti.

Esperto in finanza aziendale, Paolo Prestininzi vanta una vasta esperienza nella consulenza a investitori e gestori di infrastrutture in materia di regolamentazione, valutazione degli asset e ristrutturazione. Ha lavorato su numerosi progetti infrastrutturali internazionali complessi, coprendo l'intero ciclo di vita delle transazioni, dal finanziamento pre-accordo alle integrazioni post-accordo e alle ristrutturazioni aziendali. In precedenza ha lavorato presso una delle quattro grandi società mondiali di revisione contabile e presso un importante operatore internazionale di infrastrutture, dove si è occupato di autostrade, aeroporti e reti in fibra ottica.

Il business Infrastructure di Brattle supporta i clienti su questioni economiche, finanziarie e normative di alto rischio legate agli investimenti, alla regolamentazione e alle politiche infrastrutturali. Offre consulenza a investitori, operatori, autorità di regolamentazione e governi su questioni complesse in vari settori – energia, telecomunicazioni, trasporti (come aviazione, ferrovie, spedizioni e strade/autostrade a pedaggio), acqua e rifiuti. Il punto di forza di Brattle risiede nella combinazione di rigorose analisi quantitative e di una profonda competenza pratica, attingendo all'esperienza accademica, normativa e pratica dei suoi consulenti nel settore.

L'aggiunta di de Francisci e Prestininzi al business Infrastructure riflette l'impegno strategico di Brattle nel supportare i clienti in prima linea nella trasformazione delle infrastrutture.

Per saperne di più sulle attività di Brattle nel settore delle infrastrutture, visitare: www.brattle.com/practices/infrastructure.

