Tineco presenta il concetto di Modern Living e la nuova gamma di soluzioni smart per la cura della casa al CES 2026

Milano, 7 gennaio 2025 – Tineco , leader globale negli elettrodomestici intelligenti per la casa, torna al CES 2026 per presentare una nuova serie di soluzioni per la cura dei pavimenti, pensate per la vita moderna. Con una community di oltre 23 milioni di utenti e riconosciuta come il marchio n.1 al mondo per gli aspirapolvere wet & dry ad uso domestico, la nuova collezione Tineco introduce prestazioni, design e tecnologia ancora più avanzati per migliorare l’esperienza di pulizia.

Quest’anno al CES, Tineco supera il concetto tradizionale di stand espositivo, dando vita a uno spazio immersivo e visivamente coinvolgente ispirato alla casa, pensato per rispecchiare il modo in cui le persone vivono gli ambienti domestici. Nascono così diverse aree esperienziali, ognuna costruita attorno a specifiche identità di prodotto e a moderni concept di living. Un percorso fatto di ambientazioni tematiche che mostra come le soluzioni Tineco si inseriscano in modo naturale nei ritmi della vita quotidiana, attraverso i seguenti modelli di aspirapolvere e lavapavimenti:

L’Innovation lab

FLOOR ONE S9 Scientist – Un ambiente futuristico dalle suggestioni cyberpunk, illuminato da LED e scenografie di forte impatto, fa da sfondo al FLOOR ONE S9 Scientist, il modello che, con il rilevamento intelligente dello sporco tramite iLoop™ Smart Sensor e la pulizia profonda ad alta temperatura per la rimozione delle macchie più ostinate, simboleggia la massima espressione della tecnologia Tineco.

Il Creative studio

FLOOR ONE Station S9 Artist — Pensata per ambienti raffinati e dal design ricercato, la lavapavimenti Station S9 Artist unisce estetica evoluta e prestazioni avanzate. Grazie alla tecnologia StreakFree Scraper garantisce superfici senza aloni, pronte per essere calpestate anche a piedi nudi, mentre l’HydroBurst™ utilizza un getto d’acqua angolato e ad alta pressione per eliminare anche le macchie più ostinate. A completare l’esperienza, la Smart Refresh Station per il rifornimento automatico dell’acqua calda e il sistema di autopulizia a vapore FlashDry™ assicurano una manutenzione potente, silenziosa e senza sforzo per le case moderne.

L’Urban retreat

FLOOR ONE i7 Fold – Progettata per ambienti urbani compatti e di lusso, questa lavapavimenti si rivolge a chi ha ritmi frenetici e spazi ridotti. Presentata in anteprima al CES, pesa meno di 4 kg ed è caratterizzata da un design sottile e pieghevole, che ne facilita la riposizione, e da una base reclinabile a 180° che permette di raggiungere senza sforzo anche le superfici sotto i mobili più bassi.

La Flagship residence

FLOOR ONE S9 Master – Il nuovo standard del lusso abitativo moderno e modello di punta della serie Master. Questa aspirapolvere e lavapavimenti rappresenta il massimo delle prestazioni Tineco: design studiato nei dettagli, profilo completamente reclinabile a 180°, illuminazione DustReveal™ grandangolare, tecnologia anti-groviglio della spazzola e display dinamico che cambia colore in tempo reale in base alla modalità di pulizia.

“Il CES è sempre stato il luogo ideale per raccontare il futuro, e quest’anno abbiamo deciso di ripensare anche il modo in cui lo presentiamo”, ha dichiarato Mr. Leng, CEO di Tineco “Con il nostro concetto di modern living, superiamo il classico stand espositivo per creare ambienti guidati dal design, in cui ingegneria intelligente e stile prendono vita. Presentare al pubblico le serie FLOOR ONE Master e FLOOR ONE i7 Fold in questo contesto riflette il nostro impegno nel voler migliorare la pulizia quotidiana con prestazioni affidabili e design studiato per le case moderne.”

Al CES sarà possibile scoprire anche il resto della gamma Tineco, tra cui le scope elettriche PURE ONE A90S e S70, e il premiato lavatappeti CARPET ONE Cruiser (inserito dalla rivista TIME nelle Best Inventions del 2025).

Tineco vi aspetta al Venetian Expo, Bellini Boardroom, spazi 2103 & 2104, dal 6 al 9 gennaio 2026, per un’esposizione ispirata alla casa, pensata per conversazioni di valore e dimostrazioni pratiche. Per maggiori informazioni su Tineco, visitare us.tineco.com.

Informazioni su Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio del suo primo aspirapolvere, e nel 2019 ha introdotto sul mercato il primo aspirapolvere intelligente in assoluto. Oggi il marchio è diventato leader mondiale nel settore degli elettrodomestici smart per la pulizia dei pavimenti, la cucina e la cura della persona. Con una base di utenti in continua crescita che supera i 23 milioni e una presenza in circa 30 paesi in tutto il mondo, Tineco rimane fedele alla sua visione aziendale di semplificare la vita attraverso la tecnologia intelligente e l’innovazione continua. Per ulteriori informazioni, visitare il sito tineco.com.

