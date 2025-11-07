Tineco PURE ONE A90S: dopo IFA arriva finalmente sul mercato

Milano, 7 novembre 2025 – Tineco, leader globale nelle soluzioni smart per la cura della casa, annuncia l’arrivo sul mercato del nuovo aspirapolvere PURE ONE A90S. Dopo essere già stato presentato in anteprima a IFA 2025, l’evento dedicato alla tecnologia e all’innovazione che si è tenuto a Berlino lo scorso settembre, PURE ONE A90S sarà il primo tra i prodotti svelati in fiera a essere disponibile per i consumatori, segnando un nuovo standard nella pulizia domestica intelligente.

Il debutto della 3DSense Master Brush

Il PURE ONE A90S introduce la rivoluzionaria 3DSense Master Brush, una spazzola intelligente che integra quattro tecnologie sensoriali avanzate:

FloorType Detection: per il riconoscimento automatico del tipo di pavimento e l’ottimizzazione della potenza di aspirazione in tempo reale; LightSense aggiornato: una luce frontale grandangolare a 150° in grado di illuminare e rivelare anche le particelle di polvere più piccole, fino a 0,02 mm; EdgeSense avanzato: che grazie al triplo rilevamento dei bordi aumenta automaticamente la potenza vicino alle pareti, garantendo una pulizia impeccabile anche negli angoli più difficili; DustSense: che regola la potenza in base alla quantità di polvere rilevata.

Potenza, autonomia e praticità senza compromessi

Oltre all’innovazione sensoriale, PURE ONE A90S si distingue lo stick più potente mai realizzato da Tineco, con 270AW di aspirazione (il 46% in più rispetto al modello precedente)e un’autonomia che raggiunge i 105 minuti con una sola ricarica. Il suo design ergonomico include anche un tubo pieghevole fino a 180° e una spazzola snodabile che consente una manovrabilità superiore anche sotto i mobili.

Inoltre, il display luminoso 3Dpresenta indicatori dinamici che cambiano colore in base alla pulizia del pavimento, mostrando il livello di sporco in tempo reale, mentre lo schermo LED aggiorna costantemente lo stato dell’apparecchio.

A queste caratteristiche si aggiungeil nuovo sistema SmartLift, che sincronizza la regolazione a livello del pavimento, il controllo diretto dall’impugnatura e il rilevamento intelligente dello sporco per gestire detriti di grandi dimensioni senza rischio di intasamento. La spazzola ZeroTangle, invece, elimina efficacemente capelli e peli di animali senza aggrovigliali, garantendo una pulizia fluida e continua anche nelle situazioni più impegnative.

Accessori versatili per ogni esigenza

PURE ONE A90S si conferma un alleato versatile anche grazie ai suoi accessori multifunzione, facilmente utilizzabili per diversi scopi. In dotazione troviamo infatti un rullo rileva pelucchi, ideale per la pulizia di specchi e schermi, una mini spazzola perfetta per la pulizia di superfici più piccole o di aree come la cuccia degli animali domestici e uno strumento 2-in-1 per la pulizia di fessure e punti critici.Tutti questi accessori possono essere riposti in modo ordinato nella base di ricarica e stoccaggio salvaspazio insieme all’aspirapolvere, così da avere sempre tutto a portata di mano.

A completare la praticità d’uso di questo modello c’è la tecnologia ScrapeRing del nuovo contenitore della polvere, che consente uno svuotamento rapido e igienico rendendo ogni fase della pulizia senza stress.

Tutte queste caratteristiche fanno del PURE ONE A90S il modello più avanzato della serie PURE ONE, pensato per chi desidera il massimo della tecnologia e del comfort nella cura della casa. E da oggi è acquistabile su Amazon eTineco.it, al prezzo consigliato di 699 euro

Informazioni su Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, e nel 2019 ha introdotto sul mercato il primo aspirapolvere intelligente in assoluto. Oggi il marchio è diventato leader mondiale nel settore degli elettrodomestici smart per la pulizia dei pavimenti, la cucina e la cura della persona. Con una base di utenti in continua crescita che supera i 19,5 milioni di famiglie e una presenza in circa 30 paesi in tutto il mondo, Tineco rimane fedele alla sua visione aziendale di semplificare la vita attraverso la tecnologia intelligente e l’innovazione continua. Per ulteriori informazioni, visitare il sito tineco.com.

