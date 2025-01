"Traggo ispirazione da ogni momento di vita": il successo della scrittrice Stefania Lucchetti

Avvocato, ma anche scrittrice. Stefania Lucchetti sta avendo molto successo grazie alle sue opere di poesia e saggistica, che sono state pubblicate sia in italiano, sia in inglese.

21 gennaio 2025. La sua ultima raccolta, "Macchie di caffè sui miei libri" (Albatros, 2024), disponibile in tutte le librerie e stores online, è una selezione di poesie contemporanee. La raccolta è disponibile anche in versione bilingue con il titolo Coffee Stains On My Books. Altre raccolte verranno pubblicate nei prossimi mesi. Scrive una newsletter sia in italiano sia in inglese (a cui è possibile iscriversi dal suo sito web www.stefanialucchetti.it) in cui offre estratti di poesie ed interpretazioni.

Stefania Lucchetti trae ispirazione da ogni momento della vita, dalle emozioni più intense alla semplicità della quotidianità. Crede che la poesia non debba rimanere confinata alla letteratura aulica, ma possa integrarsi nella vita moderna. In un’epoca frenetica, dominata da un incessante flusso di dati e informazioni, la poesia offre una pausa preziosa: breve e intensa, capace di connettere il lettore con se stesso e con il mondo. Una raccolta di poesie può essere una presenza discreta sul comodino o un rito mattutino accanto al caffè. Con il suo linguaggio essenziale, esplora sia emozioni e pensieri universali sia l’unicità dell’individuo, sospendendo il tempo quanto basta per risvegliare pensieri e riflessioni prima di riprendere il ritmo della giornata.

CHI E' STEFANIA LUCCHETTI?

Nata in Italia nel 1975, Lucchetti ha visto pubblicata la sua prima poesia all’età di 13 anni, mentre viveva negli Stati Uniti. Dopo il diploma al Liceo Classico Alighieri di Gorizia, la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano e gli esami professionali, ha intrapreso una carriera come avvocata specializzata in diritto commerciale internazionale, lavorando tra Milano, Londra e Hong Kong. Nonostante gli impegni professionali, non ha mai smesso di scrivere, mantenendo viva la passione per la poesia e la letteratura.

Lucchetti è bilingue e scrive sia in italiano che in inglese, curando personalmente le traduzioni delle sue opere. E’ membra della prestigiosa Italian Poetry Org.

