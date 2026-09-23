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TRAIL RUNNING, GRIP E STABILITÀ AL CENTRO DELLO SVILUPPO DELLE NUOVE CALZATURE DA GARA

TRAIL RUNNING, GRIP E STABILITÀ AL CENTRO DELLO SVILUPPO DELLE NUOVE CALZATURE DA GARA
23 settembre 2026 | 11.01
LETTURA: 2 minuti

La collaborazione tra Soles by Michelin e Rossignol prosegue con la Vezor Race Department, sviluppata con gli atleti del team e già utilizzata nelle competizioni della stagione 2026

Grip, stabilità e capacità di adattarsi a fondi e pendenze differenti sono alcuni degli aspetti su cui si concentra lo sviluppo delle calzature destinate al trail running agonistico. Su questi elementi prosegue la collaborazione tra Soles by Michelin e Rossignol, che per la stagione Spring/Summer 2027 introduce la nuova Vezor Race Department.

Il modello rappresenta un’evoluzione della Vezor lanciata nel 2024 ed è il primo della futura linea Race Department di Rossignol. La scarpa nasce da mesi di sviluppo e test condotti con gli atleti del Team Rossignol Trail Running, con un lavoro specifico sulla risposta della calzatura nelle diverse fasi della corsa e sui terreni accidentati.

La suola sviluppata da Soles by Michelin utilizza una mescola formula abbinata a un battistrada con tasselli da 4,5 mm, zone di deformazione e canali per l’evacuazione dei detriti. La geometria è stata progettata tenendo conto delle tre fasi principali della corsa – frenata, transizione e propulsione – con l’obiettivo di favorire grip, controllo e precisione al variare di terreno, pendenza e ritmo.

Il lavoro sulla suola si integra con la costruzione sviluppata da Rossignol. La tomaia in Matryx Micro open weave con filati Kevlar è pensata per combinare stabilità, supporto e traspirabilità, mentre la ghetta protettiva interviene sulla tenuta del tallone e sulla protezione dall’ingresso di detriti. I lacci dentellati permettono la regolazione della calzata e il sistema Dragonfly Fit contribuisce al sostegno del piede.

L’intersuola a doppia densità combina EVA compressa e N+FOAM, una schiuma supercritica azotata progettata per resilienza e reattività. Tra i due strati è inserita Diapazon+, piastra composita in nylon e fibra di vetro sviluppata per favorire ritorno di energia, stabilità e sensibilità al terreno. La tecnologia Sensor 3 lavora invece sull’interazione con tre aree del piede coinvolte nel mantenimento dell’equilibrio.

La Vezor Race Department è stata già utilizzata durante la stagione agonistica 2026. Lucien Mermillon ha conquistato la vittoria alla Verbier Marathon by UTMB e il quarto posto alla SkyRace des Matheysins, mentre Goulwen Kerneguez ha ottenuto il quarto posto alla 100K Alsace by UTMB.

La Rossignol Vezor Race Department farà parte della collezione Spring/Summer 2027. Il prezzo indicato è di 220 euro.

Contatti:
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emiliano.stampa@gmail.com

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