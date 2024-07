Trinacria Re Company, Marco Andrea Puglisi: “La nostra presenza a Milano per offrire alla clientela un servizio nazionale”

Il fondatore dell’agenzia immobiliare con sedi a Catania, Siracusa e Mascalucia avvia le operazioni di consulenza immobiliare anche nel capoluogo lombardo

Milano, 29 luglio 2024 - Una scommessa imprenditoriale studiata e ben organizzata, un allargamento delle operazioni di consulenza anche fuori dal territorio di origine, quello siciliano, una sfida in un momento complesso per il mercato immobiliare che, tuttavia, non fa certo paura a Marco Andrea Puglisi, fondatore e responsabile del gruppo immobiliare Trinacria Re Company. Da circa 20 anni nel settore delle compravendite, Puglisi ha attraversato molteplici momenti storici complicati per il mondo del mattone: dalla crisi avvenuta all’inizio della seconda decade degli anni 2000 — l’onda lunga dei mutui subprime statunitensi — al recente aumento repentino del costo del denaro nella fase post Covid. Con una certezza: quando si opera con professionalità e passione per il lavoro è possibile riuscire a contrastare i momenti di negatività. “Ed effettivamente stiamo crescendo, sospinti dalla volontà di acquisto delle famiglie che, piuttosto che investire risorse negli affitti, preferiscono spendere un po’ di più, nonostante gli alti tassi d’interesse, ma avere la certezza della proprietà immobiliare”, ragiona il fondatore di Trinacria Re Company. “Specie a Catania, questa è la mentalità, ma devo dire che rispecchia generalmente quella che è la propensione dell’italiano ad investire sul mattone, sia per questioni pratiche che come bene rifugio”. Dalla Sicilia, dove Puglisi opera anche a Siracusa e Mascalucia, a Milano, un salto sud-nord per offrire alla clientela un modus operandi dall’alto valore aggiunto nelle compravendite immobiliari. “Da inizio anno lavoriamo con 3 consulenti a Milano, realtà straordinaria, capitale economica del nostro Paese, dove sta avvenendo un fenomeno estremamente interessante: i milanesi — ricorda Puglisi — preferiscono spostarsi dal centro verso l’hinterland, alla ricerca di maggiori spazi verdi e tranquillità. Altri segmenti della popolazione, in particolare i giovani che si trasferiscono per studio e lavoro, puntano all’acquisto, supportati dalle famiglie”. Dalla formazione offerta attraverso la scuola ideata da Puglisi, denominata T/Re Academy, che prepara sia alla vendita che all’esame per diventare agenti immobiliari e passando per progetti innovativi come il podcast H8IGHT, presente sulle principali piattaforme, Marco Andrea Puglisi ha ideato un gruppo multidisciplinare ma coerente con la sua iniziativa, che trova fondamento nel mondo dell’immobiliare, passione maturata — ed esperienza acquisita — nel corso di 20 anni di attività in questo settore, con Trinacria Re Company oggi sempre più punto di riferimento nel panorama delle compravendite, da Catania a Milano.

