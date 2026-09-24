Trustpilot amplia la suite AI Discovery con pagine dedicate alle recensioni di prodotto e nuovi strumenti di Brand Intelligence

Le nuove funzionalità aiutano le aziende a migliorare la visibilità di prodotti e sedi, confrontare i competitor e trasformare il feedback dei clienti in azioni concrete

MILAN, Sept. 24, 2026 /PRNewswire/ -- Trustpilot, la più grande piattaforma aperta di feedback dei consumatori al mondo, ha annunciato oggi il lancio di nuove funzionalità, e il potenziamento di quelle esistenti, per aiutare le aziende a emergere nelle ricerche basate sull'intelligenza artificiale. Tra le novità figurano le nuove pagine dedicate alle recensioni di prodotto (Product Review Pages), che offrono ai singoli prodotti una presenza pubblica specifica su Trustpilot. Il lancio comprende inoltre l'ampliamento delle recensioni delle singole sedi, AI Search Market Insights e una beta per Trustpilot AI, strumenti pensati per aiutare le aziende a migliorare la propria visibilità su prodotti, sedi e brand e a ottenere insight utili per agire concretamente sulla base dei feedback dei clienti.

"Le persone utilizzano l'intelligenza artificiale non soltanto per scoprire nuovi brand e valutarne l'affidabilità, ma anche per comparare i brand, capire quali prodotti acquistare e quali sedi visitare", ha dichiarato Ciaran Dynes, Chief Product Officer di Trustpilot. "I sistemi di intelligenza artificiale privilegiano le informazioni che riflettono la logica naturale di una decisione d'acquisto: i consumatori vogliono sapere chi vende un prodotto, dove trovarlo e se il servizio è affidabile. Il formato strutturato di Trustpilot fornisce ai sistemi di AI diversi livelli di evidenza, necessari per formulare raccomandazioni accurate. Questa rilevanza combinata si traduce direttamente in una maggiore frequenza di citazione, offrendo alle aziende un vantaggio concreto ogni volta che un consumatore chiede all'AI di confrontare le diverse alternative".

Una ricerca condotta da Seer Interactive ha rilevato che Trustpilot è stato il sito di recensioni citato più frequentemente su ChatGPT, Perplexity, Google AI Mode e Gemini. L'analisi più recente della società ha inoltre evidenziato che la visibilità delle citazioni dei brand tra le aziende dotate di pagine dedicate alle recensioni di prodotto era superiore di 12 punti percentuali rispetto a quella delle aziende che si affidavano esclusivamente al profilo aziendale. La reputazione a livello di brand rappresenta oggi soltanto una parte dell'equazione: feedback dettagliati sui prodotti possono infatti aiutare i singoli articoli a emergere quando i consumatori chiedono all'AI cosa acquistare, accompagnando i brand dalla semplice notorietà alla concreta considerazione d'acquisto.

"Con AI Search Market Insights, le aziende possono vedere con quale frequenza compaiono nelle risposte generate dall'AI, confrontare la propria presenza con quella dei competitor e monitorare l'evoluzione della visibilità nel tempo", ha aggiunto Dynes. "In questo modo diventa più semplice individuare tempestivamente eventuali gap e decidere su quali aree concentrare gli sforzi di raccolta delle recensioni e di miglioramento della customer experience".

Nel loro insieme, i nuovi strumenti di Trustpilot e le funzionalità potenziate aiutano le aziende a raccogliere feedback e trasformarli in azioni concrete a livello di prodotto, sede e mercato, monitorando al tempo stesso la propria presenza nelle ricerche basate sull'intelligenza artificiale:

Questo lancio rappresenta la seconda fase della più ampia roadmap di prodotto di Trustpilot dedicata al commercio guidato dall'intelligenza artificiale. La prima fase ha introdotto il framework delle "3R" – Recency, Relevance e Ranking – insieme a strumenti per raccogliere feedback aggiornati dai clienti, migliorare la raccolta delle recensioni, monitorare la visibilità nell'AI e integrare in un'unica visione gli insight relativi alla reputazione. Per maggiori informazioni sulle soluzioni Trustpilot dedicate alle aziende, è possibile visitare il sito business.trustpilot.com.

A proposito di Trustpilot

Trustpilot è nata nel 2007 da un'idea semplice: la fiducia tra persone e aziende dovrebbe basarsi sulla trasparenza, non su supposizioni. In qualità di più grande piattaforma aperta al mondo dedicata alle recensioni dei consumatori, Trustpilot è il luogo in cui le persone condividono le proprie esperienze e le aziende rispondono pubblicamente. Con oltre 400 milioni di recensioni, Trustpilot aiuta le persone a prendere decisioni più consapevoli, offrendo al tempo stesso alle aziende strumenti e informazioni utili per costruire fiducia, crescere e migliorare. Trustpilot applica regole chiare a ogni recensione e a ogni azienda, combinando tecnologie avanzate e competenze umane per tutelare l'integrità della piattaforma. Con sede centrale a Copenaghen, Trustpilot opera a livello globale con uffici nel Regno Unito, in Europa, Nord America e Australia. Per maggiori informazioni : https://it.business.trustpilot.com/

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/trustpilot-amplia-la-suite-ai-discovery-con-pagine-dedicate-alle-recensioni-di-prodotto-e-nuovi-strumenti-di-brand-intelligence-302888153.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.