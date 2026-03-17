TUMI svela "Mediterranean Escape", celebrando il fascino della costa e la semplicità del viaggio

La Collezione Primavera 2026 introduce nuove tonalità e design ispirati alle destinazioni, catturando lo spirito di TUMI in vacanza.

PARIGI, 17 marzo 2026 /PRNewswire/ -- TUMI, brand internazionale di viaggi, lifestyle e accessori, presenta "Mediterranean Escape": campagna e collezione Primavera 2026 ispirate al calore, al ritmo e alla ricchezza sensoriale del Mediterraneo. Nuovi colori, stampe e texture animano le silhouette più iconiche di TUMI. Il risultato è una visione gioiosa e immersiva, dove il design incontra la destinazione.

Diretta da Piero Bressan e fotografata da Dario Catellani, "Mediterranean Escape" porta a Villa Fortaleza e a Cala San Vicente, a Maiorca. La campagna esprime un senso di leggerezza: il viaggio diventa immersivo, espressivo e ancorato allo spirito del luogo.

Al centro della collezione, una decisa palette stagionale che attraversa le linee chiave di TUMI, inclusa l'iconica collezione 19 Degree in policarbonato. Il verde timo, la terracotta baciata dal sole e il giallo solare reinterpretano silhouette scolpite con tonalità ispirate alle destinazioni. La palette prosegue nella famiglia 19 Degree alluminio con l'International Carry-On in Horizon Blue, tonalità stagionale ispirata all'incontro tra cielo e mare, che aggiunge profondità all'inconfondibile silhouette metallica.

Oltre alla 19 Degree, il racconto abbraccia i prodotti per il viaggio e il lifestyle, introducendo nuove texture e interpretazioni materiche pensate per evocare la leggerezza mediterranea. La capsule ispirata alla rafia porta un calore intrecciato nelle collezioni Olas e Harrison, ora ampliate, bilanciando la tattilità artigianale con una costruzione moderna. Gli accessori amplificano lo spirito sensoriale del Mediterraneo. Charm per borse ispirati all'oliva, ai fiori e al limone richiamano i mercati all'aperto e i limoneti e le fioriture della Costiera Amalfitana, mentre il Belden Sunglass Charm accompagna i viaggiatori nelle lunghe giornate di sole.

"Il Mediterraneo rappresenta un ritmo di viaggio più lento e intenzionale", afferma Victor Sanz, Direttore Creativo di TUMI. "Per la Primavera 2026 abbiamo fatto nostra quella sensibilità: l'idea di viaggiare vivendo ogni istante con i sensi. Suoni, profumi, sapori, texture e paesaggi si fondono, generando un legame emotivo che resta ben oltre la fine del viaggio. Abbiamo infuso quella ricchezza sensoriale nelle nostre collezioni più iconiche, usando il colore per raccontare una storia di movimento e scoperta. In essenza, la collezione cattura l'emozione della fuga, bilanciata dalla precisione e dalle prestazioni che definiscono ogni pezzo TUMI."

La campagna presenta anche il nuovo Mediterranean Print su modelli delle collezioni Voyageur, Tegra Lite, Belden e Nassau. Audace ma raffinata, la stampa rafforza l'energia della collezione senza distogliere l'attenzione di TUMI da precisione e prestazioni.

"Questa campagna segna un'evoluzione nel modo in cui raccontiamo la nostra storia", afferma Jill Krizelman, Senior Vice President, Global Marketing & Ecommerce di TUMI. "Il Mediterraneo ci ha offerto l'ambientazione ideale — celebrando colori intensi, il romanticismo del viaggio e la profondità culturale — e ci ha permesso di mostrare un lato più rilassato e giocoso del marchio, come se fosse in vacanza. Dalla narrazione visiva alle attivazioni immersive del marchio nel mondo, Mediterranean Escape invita la nostra comunità globale nello spirito della stagione e celebra il viaggio come forma di espressione personale."

Mediterranean Escape proseguirà oltre la campagna con una serie di esperienze immersive globali che celebrano lo spirito della stagione.

La collezione Mediterranean Escape è disponibile su TUMI.com e nei negozi TUMI in tutto il mondo. Contenuti esclusivi dal dietro le quinte della campagna su @TUMITravel.

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