Turismo esperienziale, a San Vigilio di Marebbe nasce la prima escape room all’interno di un hotel

Un’intera struttura ricettiva trasformata in un percorso di enigmi e indizi. Accadrà a partire da gennaio 2026 a San Vigilio di Marebbe, in Alto Adige, dove AMA Stay lancerà “AMA Escape”, presentata come la prima escape room realizzata interamente all’interno di un hotel in Italia.

Il progetto coinvolgerà gli spazi del residence-workstation ai piedi del Plan de Corones in un’esperienza immersiva indoor ispirata alla cultura ladina, all’arte e al mistero. I partecipanti riceveranno una busta sigillata contenente il primo indizio e dovranno risolvere il “caso” entro 75 minuti, attraversando diversi ambienti della struttura tra dettagli nascosti, codici da decifrare e narrazioni da ricostruire.

L’esperienza è stata sviluppata da Josef Rizk in collaborazione con Spielearchitekten, studio berlinese specializzato nella progettazione di giochi immersivi e format esperienziali. Il percorso sarà disponibile tutto l’anno e potrà essere svolto da gruppi composti da 3 a 6 persone.

AMA Escape sarà accessibile in italiano, tedesco e inglese e si rivolgerà sia agli ospiti della struttura sia a gruppi esterni, famiglie, amici o team aziendali interessati ad attività di gruppo e team building. Le prenotazioni potranno essere effettuate online, telefonicamente oppure direttamente presso la reception di AMA Stay.

L’iniziativa si inserisce nel crescente sviluppo del turismo esperienziale e delle attività immersive applicate all’ospitalità, un settore in cui hotel e strutture ricettive stanno ampliando l’offerta con format che uniscono intrattenimento, territorio e coinvolgimento diretto degli ospiti. In questo caso, il gioco è stato progettato per valorizzare anche elementi identitari della località e della tradizione ladina, integrandoli nella narrazione dell’esperienza.

AMA Stay, struttura situata a San Vigilio di Marebbe, è conosciuta per un modello di ospitalità ibrida che combina soggiorno, coworking, benessere e attività outdoor. Con AMA Escape, la struttura amplia ulteriormente la propria proposta introducendo un format finora inedito nel panorama alberghiero italiano.

Dopo il percorso di gioco, sarà inoltre possibile utilizzare gli spazi relax della struttura o abbinare all’esperienza un aperitivo o una cena presso l’AMA Restaurant.

L’apertura ufficiale di AMA Escape è prevista per metà gennaio 2026.

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