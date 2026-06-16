Turismo: torna la Walking Francigena Ultramarathon, nel 2026 il decennale dell'evento tra Siena e Acquapendente

Il 10 e 11 ottobre dieci percorsi dai 15 ai 130 chilometri lungo la Via Francigena. Attesi camminatori da tutta Italia e dall'estero

ROMA – Dieci anni di passi, incontri e territori. Il 10 e l'11 ottobre 2026 torna la Walking Francigena Ultramarathon, che celebra la sua decima edizione confermandosi tra i principali appuntamenti italiani dedicati al mondo del cammino e del turismo lento.

Nata per valorizzare il tratto toscano-laziale della Via Francigena, la manifestazione ha saputo crescere nel tempo fino a diventare un punto di riferimento per migliaia di appassionati di outdoor, camminatori e viaggiatori che scelgono di scoprire il territorio attraverso un'esperienza autentica, non competitiva e sostenibile.

Per l'edizione del decennale, i partecipanti potranno scegliere tra dieci differenti percorsi, con distanze comprese tra i 15 e i 130 chilometri, attraversando alcuni dei paesaggi più suggestivi dell'Italia centrale. Un'offerta pensata per accogliere sia chi si avvicina per la prima volta al mondo del cammino sia gli escursionisti più esperti.

Cuore simbolico dell'evento resta la "Grande Sfida" da 130 chilometri, che collega Siena ad Acquapendente lungo uno dei tratti più affascinanti della Via Francigena. Un itinerario che attraversa colline, borghi storici e paesaggi patrimonio della tradizione italiana, offrendo ai partecipanti l'esperienza unica del cammino ininterrotto tra il giorno e la notte. Una prova fisica e mentale che richiama ogni anno camminatori provenienti da tutta Italia e dall'estero, trasformando il percorso in un viaggio di scoperta personale oltre che territoriale.

Il tracciato attraversa luoghi iconici come Buonconvento, San Quirico d'Orcia, Bagno Vignoni e Radicofani, snodandosi tra le colline senesi, le strade bianche della Val d'Arbia e i paesaggi della Val d'Orcia fino ai territori al confine tra Toscana e Lazio. Nel tratto finale, il passaggio da Trevinano e dalla Riserva Naturale del Monte Rufeno accompagna i partecipanti verso Acquapendente, storica meta di arrivo della manifestazione.

In un momento in cui il turismo lento continua a registrare una crescita costante e la domanda di esperienze sostenibili è sempre più diffusa, la Walking Francigena Ultramarathon rappresenta un modello consolidato di valorizzazione territoriale. In dieci anni l'evento ha contribuito a mettere in rete amministrazioni locali, associazioni, operatori turistici e comunità, favorendo la promozione di un itinerario culturale europeo che attraversa territori ricchi di storia, tradizioni e biodiversità.

La decima edizione non rappresenta soltanto un anniversario, ma anche una nuova tappa nel percorso di crescita di una manifestazione che continua a mettere al centro il valore dell'incontro, della condivisione e della scoperta lenta dei luoghi.

La Walking Francigena Ultramarathon è organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica GTS Outdoor in collaborazione con gli assessorati al Turismo di Siena e allo Sport e Turismo di Acquapendente. La manifestazione gode del patrocinio dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, della Regione Toscana e della collaborazione e del patrocinio delle amministrazioni di Siena, Monteroni d'Arbia, Buonconvento, Montalcino, San Quirico d'Orcia, Castiglione d'Orcia, Radicofani, Abbadia San Salvatore, San Casciano dei Bagni e Acquapendente, oltre alla collaborazione dell'associazione DMO Terre di Siena ETS.

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