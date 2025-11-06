circle x black
Ultima Markets e Inter portano la loro partnership dallo schermo allo stadio

06 novembre 2025 | 06.19
LETTURA: 2 minuti

MILANO, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Ultima Markets ha celebrato la sua partnership regionale per il territorio asiatico con FC Internazionale Milano (Inter) – la riunione è avvenuta nel cuore di Milano. Ciò che è iniziato online ha preso vita nel mondo reale dove passione, performance e obiettivi si sono incontrati per celebrare una ricerca condivisa dell'eccellenza.

 

L'evento, tenutosi presso la sede centrale dell'Inter, ha riunito i gruppi dirigenti di entrambi i marchi per una visita privata delle sale Heritage e Trophy e per la cerimonia ufficiale dell'apposizione delle firme nella sala stampa. Il culmine dei festeggiamenti è avvenuto allo stadio San Siro, dove gli ospiti hanno assistito alla partita di Serie A tra Inter e Fiorentina.

"Essere lì dove le leggende del calcio hanno fatto la storia ci ricorda che la grandezza non è mai casuale. Si ottiene attraverso disciplina, visione e unità", ha affermato Jean-Philippe Mota, Board Director Ultima Markets. "Sono le stesse qualità che definiscono il modo in cui serviamo i nostri trader e plasmiamo il nostro marchio".

Annunciata il 29 agosto 2025, la partnership ha continuato a evolversi attraverso valori condivisi di integrità, precisione e ambizione. Ha inoltre ispirato A Champion's Journey, l'ultima campagna di Ultima Markets che celebra la resilienza e i successi nel trading attraverso il punto di vista dello sport.

La celebrazione di Milano ha fatto seguito a un altro traguardo importante per Ultima Markets, la cui società britannica Ultima Markets UK Limited ha recentemente ricevuto l'autorizzazione dalla Financial Conduct Authority (FCA). Questo risultato ha sottolineato l'impegno della società verso la trasparenza, la fiducia e la credibilità globale.

Dallo schermo allo stadio, Ultima Markets e l'Inter hanno dimostrato che i veri campioni danno il massimo ovunque li porti l'ambizione.

Informazioni su Ultima Markets

Ultima Markets è un pluripremiato broker multi-asset autorizzato che offre accesso a oltre 250 strumenti CFD tra forex, materie prime, indici e azioni. Recentemente ha ottenuto il riconoscimento Most Advanced Multi-Asset Trading Platform Europe 2025 ed è diventato il primo broker di CFD ad aderire al Patto mondiale delle Nazioni Unite.

I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Prima di operare nel trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Informazioni sull'Inter

FC Internazionale Milano (Inter), fondata nel 1908, è uno dei club calcistici più leggendari d'Europa, noto per la sua ricca storia, i suoi iconici colori nero e blu e una tradizione di trionfi nazionali e internazionali. Con una tifoseria di oltre 530 milioni di persone in tutto il mondo e radici profonde nell'eccellenza calcistica, l'Inter continua ad accrescere la sua presenza nelle regioni chiave del mondo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2809963/Photo_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2809962/Photo_2__1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2757937/5586715/NEW_On_white_01_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ultima-markets-e-inter-portano-la-loro-partnership-dallo-schermo-allo-stadio-302606606.html

