Una ricerca commissionata dalla European Casino Association rileva che, tra il 2023 e il 2025, gli operatori illegali hanno generato il 70% dei ricavi del gioco d'azzardo online, con una perdita stimata di 56,3 miliardi di euro di gettito fiscale

BRUXELLES, 25 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Secondo una nuova ricerca commissionata dalla European Casino Association (ECA) e realizzata da Gaming Compliance International (GCI), tra il 2023 e il 2025 gli operatori illegali di gioco d'azzardo online hanno generato dai consumatori dei 27 Stati membri dell'Unione europea circa 224,8 miliardi di euro di ricavi lordi di gioco (GGR).

Il report, Online Gaming 2023–2025: Illegal Gambling in EU27 Europe (Gioco online 2023–2025: il gioco d'azzardo illegale nell'Europa dell'UE27), stima che nell'arco dei tre anni gli operatori illegali abbiano rappresentato circa il 70% del mercato del gioco d'azzardo online dell'UE27, del valore complessivo di 320,8 miliardi di euro, registrando un GGR più che doppio rispetto ai 95,9 miliardi di euro degli operatori regolamentati.

Il mancato gettito fiscale sul gioco d'azzardo per i governi europei è stimato in 56,3 miliardi di euro nell'arco dei tre anni.

Il gioco d'azzardo illegale ha rappresentato il 78% della crescita del mercato

Tra il 2023 e il 2025, il mercato del gioco d'azzardo online dell'UE27 è cresciuto di 49,7 miliardi di euro in termini di GGR annuo. Di questo incremento, 39,0 miliardi di euro sono riconducibili agli operatori illegali, pari al 78% della crescita complessiva del mercato.

Nel 2025, gli operatori illegali generavano 91,6 miliardi di euro all'anno, equivalenti a oltre 250 milioni di euro al giorno, e rappresentavano circa il 72% del mercato online.

Nonostante l'aumento dei ricavi del gioco regolamentato, la quota di mercato degli operatori autorizzati è scesa dal 33% nel 2023 al 28% nel 2025.

Un crescente fallimento delle politiche pubbliche

I risultati sollevano interrogativi sull'efficacia dei sistemi europei di regolamentazione e contrasto del gioco d'azzardo illegale.

Il gioco regolamentato mette a disposizione dei governi strumenti per tutelare i consumatori, sostenere le attività economiche legittime, far rispettare le misure di protezione e riscuotere le imposte. Gli operatori illegali competono per gli stessi consumatori, evitando però gli obblighi di licenza e i controlli normativi previsti nei Paesi a cui rivolgono la propria offerta.

Un unico mercato, due settori in concorrenza

La ricerca di GCI prende in esame l'intero mercato del gioco d'azzardo online, includendo sia gli operatori regolamentati a livello nazionale sia quelli illegali.

Il monitoraggio riguarda i consumatori, la loro attività online e l'intero ecosistema attraverso il quale il gioco d'azzardo viene individuato, promosso e reso accessibile, compresi siti web, app, motori di ricerca, AI, affiliati, social media, pubblicità, streaming e sistemi di pagamento.

Nel 2025 il report ha individuato 6.238 canali e piattaforme riconducibili a operatori illegali rivolti ai consumatori dell'UE27, rispetto ai 4.921 del 2023.

Il furto ai danni di Binance, del valore dichiarato di 6,3 miliardi di dollari, ha suscitato scalpore in tutto il mondo. Eppure, nell'arco di tre anni, il gioco d'azzardo online illegale ha generato in media 6,24 miliardi di euro al mese dai consumatori europei. Si tratta, in media, di un importo mensile superiore al valore del furto ai danni di Binance, per ciascuno dei 36 mesi considerati.

A differenza del furto di un singolo patrimonio, il GGR del gioco d'azzardo corrisponde alle somme puntate al netto delle vincite corrisposte nell'ambito di molteplici transazioni ed eventi. Il confronto serve quindi a illustrare la portata del valore economico coinvolto e non indica perdite criminali direttamente equivalenti.

Commenti dei vertici:

Erwin Van Lambaart, Presidente dell'ECA, ha dichiarato:

«Questi risultati dimostrano l'enorme portata del gioco d'azzardo illegale che opera parallelamente alle attività regolamentate in Europa.

Nell'arco di tre anni, gli operatori illegali hanno generato 224,8 miliardi di euro, mentre i governi europei hanno perso, secondo le stime, 56,3 miliardi di euro di gettito fiscale sul gioco d'azzardo. Per proteggere i consumatori e le imprese che operano legalmente è necessario intervenire contro gli operatori e le reti che compromettono i sistemi normativi nazionali».

Ismail Vali, Presidente di GCI, fondatore ed ex Amministratore delegato di Yield Sec, ha dichiarato:

«Il furto ai danni di Binance ha sconvolto il mondo, ma perché non siamo altrettanto indignati di fronte a quello che con ogni probabilità rappresenta il più grande furto della storia europea?

Il gioco d'azzardo online illegale non è un mercato separato che opera al di fuori del settore regolamentato. I consumatori si muovono all'interno di un unico mercato, ma due settori competono per il loro denaro: uno opera nel rispetto delle leggi nazionali, l'altro al di fuori di esse.

L'Europa non può proteggere i propri consumatori, le imprese o le finanze pubbliche limitandosi a controllare gli operatori che rispettano le regole. Dobbiamo intervenire sull'intero mercato e fermare la sottrazione criminale di valore dalle economie europee».

Informazioni sull'ECA: europeancasinoassociation.org

Informazioni su GCI: gamingcompliance.com

Richieste dei media: sam.fielden@gamingcompliance.com

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