Un report di Cision svela le tendenze dei consumatori che emergono dall'analisi incrociata di ricerca online, social media e IA

Basato sull'analisi di oltre 564 milioni di post sui social media e di migliaia di query di ricerca e prompt di IA, il report analizza ciò che i brand rischiano di non cogliere quando i diversi segnali restituiscono indicazioni differenti.

CHICAGO, 9 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Cision, leader globale nell'intelligence sui consumatori e sui media, ha pubblicato oggi The State of Search and Social 2027 (Lo stato della ricerca online e dei social media 2027), un nuovo report che analizza come l'integrazione degli insight provenienti da ricerca online, social media e intelligenza artificiale possa aiutare i brand a comprendere meglio gli interessi dei consumatori, individuare nuove opportunità di business e prendere decisioni più informate su dove investire.

Basato su oltre 564 milioni di post sui social media e quasi 5.000 query di ricerca e prompt di IA, il report distingue i picchi di attenzione temporanei dall'interesse duraturo e analizza l'evoluzione delle percezioni dei consumatori. Evidenzia inoltre le differenze tra ciò di cui i consumatori parlano e il modo in cui l'IA presenta brand e argomenti.

Per i team di marketing e comunicazione che stanno pianificando le attività per il 2027, i risultati mostrano che il tempismo è importante quanto comprendere le ragioni che attirano l'attenzione dei consumatori. Individuare una tendenza soltanto dopo che ha raggiunto il picco può significare intervenire troppo tardi. Mettere in relazione i diversi segnali mentre l'interesse è ancora in crescita può aiutare i brand a individuare le opportunità su cui agire, ma anche a capire quando è il momento di intervenire e quando, invece, occorre cambiare direzione.

«Alcuni degli insight più utili sui consumatori emergono quando si osservano le differenze tra i vari canali», ha dichiarato Amy Jones, Direttrice marketing di Cision. «Le ricerche online possono mostrare dove sta cambiando l'interesse. I social media aiutano a capirne il motivo. Le risposte dell'IA, invece, mostrano quale narrazione viene proposta ai consumatori. Mettere in relazione queste prospettive consente ai brand di comprendere non soltanto ciò che sta accadendo, ma anche come reagire e quando intervenire».

L'analisi incrociata dei segnali rivela cosa alimenta realmente l'attenzione dei consumatori

Il report analizza le tendenze dei consumatori nei settori della salute e del benessere, degli alimenti e delle bevande, dell'automotive, dell'intelligenza artificiale e della cultura online. I risultati mettono in discussione alcune convinzioni che possono influenzare le decisioni di investimento, le strategie di campagna e la gestione della reputazione:

Cosa significano le risposte dell'IA per la visibilità dei brand e la domanda dei consumatori

I brand devono comprendere non soltanto ciò che il pubblico dice e cerca, ma anche quali informazioni riceve attraverso le risposte generate dall'IA. Nell'analisi relativa al settore automotive, le fonti citate più frequentemente erano creator di YouTube, testate editoriali e singoli giornalisti, non le case automobilistiche. La copertura mediatica, le recensioni e le conversazioni delle community che un brand riesce a generare costituiscono oggi la base informativa su cui vengono elaborate le risposte che i potenziali acquirenti ricevono. Mettere in relazione queste diverse prospettive aiuta i team a individuare bisogni ancora insoddisfatti, comprendere i potenziali ostacoli all'acquisto e prendere decisioni migliori su dove investire e come comunicare.

Andare oltre il monitoraggio dell'attenzione per comprenderne le dinamiche

Il report propone cinque domande per aiutare i team a mettere in relazione ciò che le persone cercano online, ciò di cui parlano sui social media e il modo in cui le risposte dell'IA presentano un determinato argomento. I team che continueranno ad analizzare separatamente questi segnali rischieranno sempre più di interpretare in modo errato ciò che i consumatori cercano, discutono e apprendono dalle risposte dell'IA. Metterli in relazione consente invece di individuare lacune nella comprensione e di prendere decisioni più informate in materia di campagne, investimenti e comunicazione.

Scarica The State of Search and Social 2027 (Lo stato della ricerca online e dei social media 2027) per leggere il report completo e approfondirne i risultati.

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Informazioni sulla ricerca

Il report si basa sui dati di Brandwatch Consumer Research e Trajaan, relativi a 564,61 milioni di post sui social media e 4.678 query di ricerca e prompt di IA, con un periodo principale di ricerca compreso tra agosto 2025 e agosto 2026. Alcune analisi prendono in esame periodi storici più lunghi e includono risposte generate dall'IA per fornire un contesto aggiuntivo. I singoli grafici indicano gli intervalli temporali di riferimento.

Informazioni su Cision

Cision è leader globale nelle soluzioni di intelligence sui consumatori e sui media, engagement e comunicazione. Forniamo ai professionisti delle pubbliche relazioni e della comunicazione aziendale, del marketing e dei social media gli strumenti necessari per eccellere nell'attuale contesto basato sui dati.

La nostra profonda esperienza, le partnership esclusive per l'accesso ai dati e i nostri prodotti pluripremiati, tra cui Trajaan, Brandwatch, CisionOne e PR Newswire, riuniscono i segnali provenienti da ricerca online, social media e media, consentendo ai team di comprendere meglio ciò che sta accadendo, orientare la conversazione e amplificare il proprio impatto.

Oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l'84% delle società Fortune 500, si affidano a Cision per prendere decisioni migliori e raggiungere i propri obiettivi.

CONTATTO: Ufficio stampa Cision CisionPR@cision.com

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