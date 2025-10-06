Una nuova esperienza di spesa a Besano

Cernusco sul Naviglio, 6 ottobre 2025 – PENNY Italia inaugura il suo primo punto vendita a Besano, in provincia di Varese, portando a 456 il numero complessivo degli store sul territorio nazionale. Con questa apertura, salgono a 108 i negozi presenti in Lombardia, a 12 quelli attivi nella sola provincia di Varese e il primo della Valceresio, confermando il continuo rafforzamento della rete PENNY nella regione.

Il nuovo store di Via XXIV Maggio, 46, nasce dalla ristrutturazione di un immobile preesistente, già adibito in passato a supermercato. È un luogo storico per la spesa quotidiana, che da tempo rappresenta un punto di riferimento per la comunità di Besano e dei comuni limitrofi.

Progettato per offrire un’esperienza di spesa moderna, funzionale e accogliente, il negozio presenta una superficie di vendita di 890 mq, con un parcheggio di 77 posti auto, pensato per rispondere alle esigenze quotidiane dei clienti.

All’interno del punto vendita, i clienti troveranno una selezione di reparti pensati per valorizzare la freschezza e la varietà dei prodotti: bake off, macelleria PENNY, gastronomia PENNY, punto caldo PENNY per piatti pronti e specialità locali, e pasticceria fresca.

L’offerta alimentare e non-food è in linea con i valori del brand: qualità, convenienza e attenzione al territorio. PENNY continua a promuovere una filiera sostenibile e trasparente, con particolare attenzione ai produttori locali e alle eccellenze regionali.

Questa nuova apertura si inserisce nel percorso di espansione responsabile dell’insegna, che punta a essere sempre più vicina ai clienti, offrendo un servizio accessibile e attento alle esigenze delle comunità locali.

L’insegna rivolge grande attenzione alla sostenibilità all’interno del suo percorso “VIVIAMO SOSTENIBILE”, garantendo in tutti i suoi nuovi punti vendita le attività di lotta allo spreco alimentare, rispetto per l’ambiente e responsabilità sociale con i partner di valore, parte integrante della storia del brand, con un approccio responsabile e innovativo.

Lo store di PENNY prevede l’impiego di 8 collaboratori, e sarà aperto al pubblico a partire da martedì7 ottobre con i seguenti orari: dal lunedì al sabato: 8:00 – 20:00; domenica: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 20:00.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con circa 460 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il madein-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 62%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "RevisionsverbandderWestkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 95 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 390.000 dipendenti e ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 96miliardi di euro, con più di 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewegroup.com/en/

Contatti:

Immediapress

Marcello Caldarella | Corp. Communications Management | Penny Italia: mcaldarella@penny.it | +39 366 6270344 | +39 02 92724309

Fabio Valli | ADNKRONOS Comunicazione: Fabio.valli@adnkronos.com| + 39 02 76366 45 | +39 344 1281966

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.