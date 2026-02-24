UNA NUOVA RICERCA MOSTRA CHE GLI OEM PIÙ PERFORMANTI RIDUCONO DEL 40% I TEMPI DI RIPRISTINO DAI DOWNTIME, RAFFORZANDO LA REDDITIVITÀ ATTRAVERSO STRATEGIE BASATE SULLA RESILIENZA.

I risultati evidenziano come i principali costruttori di macchine migliorino capacità di ripristino, continuità operativa e risultati per i clienti

MILWAUKEE, Wisconsin, 24 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation (NYSE: ROK), la più grande azienda al mondo specializzata in automazione industriale e trasformazione digitale, ha pubblicato oggi una nuova ricerca globale che evidenzia come i principali costruttori di macchine stiano rafforzando performance, resilienza e fiducia dei clienti in un contesto operativo sempre più complesso.

La ricerca OEM Advantage Playbook si basa sulle evidenze raccolte presso 500 leader OEM in i 17 Paesi. Rileva che, sebbene continuino a fronteggiare instabilità della forza lavoro, volatilità delle supply chain, pressione sui costi e crescenti aspettative dei clienti, molti OEM stiano adattando i propri modelli operativi per maggiore coerenza delle performance anche in condizioni meno prevedibili. Anziché basarsi esclusivamente sulle prestazioni delle macchine, i principali OEM puntano su una più rapida capacità di recupero, sulla continuità operativa e su processi decisionali basati sui dati.

"La futura generazione di leader OEM non sarà definita da chi realizza la macchina più avanzata", ha affermato Evan Kaiser, vice president, global OEM and emerging industries di Rockwell Automation. "Piuttosto sarà determinata da chi saprà costruire un modello di business capace di garantire prestazioni costanti nonostante il turnover del personale, le interruzioni della supply chain e la costante pressioni del mercato".

Principali evidenze emerse dalla ricerca:

