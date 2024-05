Una start up innovativa nella consulenza giuridica e fiscale Glex, l'idea di Mario Giorgione destinata a rivoluzionare il settore

Milano, 27 maggio 2024. Mario Giorgione è un dottore commercialista e revisore legale dalla solida preparazione tecnica: "Mi sono laureato -spiega- in Economia aziendale e management presso l'Università di Siena e poi ho conseguito due Master di perfezionamento: uno in Fiscalità internazionale presso la 24ore Business school e il secondo in Corporate Finance presso Sda Bocconi. Nel corso degli anni, ho prestato la mia professionalità nei più importanti studi di settore e mi sono occupato di fusioni e acquisizioni e, ovviamente, dell'amministrazione ordinaria delle aziende. Il mio lavoro si è poi orientato verso la fiscalità internazionale e la corporate finance che mi ha portato ad assumere un incarico importante presso AstraZeneca. Qui mi sono occupato di azioni strategiche in diversi settori e, fra questi, nel campo dei vaccini".

Ma l'obiettivo di Giorgione ora ha una visione decisamente importante: "Le consulenze finora prestate -ricorda- hanno riguardato la ricerca di soluzioni adeguate nel campo fiscale. Una sorta di problem solver per grandi gruppi o importanti professionisti, un ruolo che mi ha portato a consultare diverse banche dati e quindi a verificare la loro complessità e, a volte, farraginosità. Se questo è vero per il settore legale, lo è ancor di più per quel che riguarda il mondo tax, dove la miriade di norme e circolari rendono complessa qualsiasi lettura. Per dare una risposta a questa esigenza di riordino di qualsiasi tipo di informazione, ho deciso di dare vita a una start up, con sede a Milano, che punti a sfruttare le nuove tecnologie e, in particolare, l'Intelligenza artificiale".

Glex è il nome del prodotto che Giorgione intende implementare: "Si tratta -afferma- di un software che si pone l'obiettivo di dare risposte di qualità nella consulenza legale e fiscale, riducendo tempi, costi ed errori. Ma l'uso dell'Intelligenza artificiale, nel mio progetto, va anche verso una direzione mai sperimentata in Italia. La mia idea insomma è che Glex sviluppi, con le informazioni inserite, un semi-lavorato, un vero e proprio business plan per sviluppare strategie e progetti. Un vero e proprio cambio di paradigma nel modo di lavorare, con un sogno che ho nel cassetto: quello di utilizzare le nuove tecnologie anche nel trattamento dei gestionali".

