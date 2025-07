UNDO Group protagonista della transizione energetica italiana: ricavi a €22 milioni, 128 impianti su 10.000 ettari, 85 GWh di energia pulita e 56.894 tonnellate di CO₂ evitate

Lisbona, 8 luglio 2025. Oggi a Lisbona UNDO Group ha ricevuto il Certificato ELITE Strategia & Finanza, un prestigioso riconoscimento promosso da ELITE, l’ecosistema lanciato da Borsa Italiana nel 2012 e oggi parte del Gruppo Euronext, che supporta le aziende nella crescita sostenibile di lungo periodo, e dalla SDA Bocconi School of Management durante il workshop “Funding Solutions for Sustainable Growth” dedicato al dialogo internazionale tra imprese, advisor, CEO e istituzioni.

UNDO Group si conferma tra i protagonisti della transizione energetica italiana grazie a un modello di business integrato e sostenibile. L'attestato, infatti, è stato rilasciato a seguito della validazione del piano industriale triennale, del bilancio revisionato da primari operatori di mercato e dell'analisi dei principali KPI di rischio.

Il 2024 è stato per UNDO Group un anno chiave nella sua evoluzione come Independent Power Producer (IPP), con risultati che riflettono una strategia lungimirante fondata su sviluppo greenfield, progetti brownfield e repowering.

Tra i principali risultati consolidati al 31 dicembre 2024 si evidenziano: Ricavi: €22 milioni (+47%); EBITDA: €15.6 milioni (+66%); Capacità installata: 73 MW (+45%); vari impianti in costruzione e robusta pipeline in fase autorizzativa; Produzione di energia pulita: 85 Gwh; 56 collaboratori (+11 unità rispetto al 2023), di cui il 30% donne; Equity: €85 milioni.

Nel 2024 è stato, inoltre, pubblicato il primo Report di Sostenibilità del Gruppo, che quantifica l’impatto positivo di UNDO in ambito ESG (Environmental, Social, Governance): 128 impianti operativi su oltre 10.000 ettari di territorio; 56.894 tonnellate di CO₂ evitate; Sede centrale completamente autosufficiente dal punto di vista energetico; 0 incidenti gravi, 0 casi di corruzione, 0 violazioni dei dati

“Il Certificato ELITE è un'attestazione importante, perché valorizza non solo la nostra solidità economica, ma soprattutto la coerenza e la trasparenza della visione strategica che ci guida.

Questo traguardo, per cui ringrazio SDA Bocconi ed ELITE, è il frutto del lavoro condiviso di tutte le nostre persone, che quotidianamente profondono impegno e passione nel loro lavoro, e rappresenta una tappa chiave nel nostro percorso di innovazione e crescita verso il green deal” - afferma Umberto Deodati CEO di UNDO Group.

“Siamo felici di riconoscere a UNDO Group il Certificato di Strategia&Finanza. Oggi l’esperienza e un mercato sempre più competitivo insegnano che non bastano buone idee per un’impresa di successo. Definire una strategia chiara e saperla declinare in un piano d’azione e accedere alla finanza per trasformare la strategia in realtà è determinante per far crescere il proprio business. Acquisire risorse per navigare il presente e prepararsi al futuro è oggi quantomai fondamentale sia nello sviluppo dell’azienda che nell’attrarre l’interesse di mercato”- dichiara Maria Testa, Amministratore Delegato Elite.

All'evento di Lisbona è intervenuto in uno speech anche Antonio Menditto, CFO UNDO Group, parlando degli obiettivi futuri di crescita aziendale.

Contatti:

Immediapress

Giada Gibilaro

Comunicazione UNDO Group

+39 3388258095

