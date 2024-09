Vantage Australia celebra il suo viaggio di 15 anni caratterizzato da partnership strategiche e innovazione

SYDNEY, 19 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Il broker multi-asset leader, Vantage Markets (o "Vantage"), festeggia oggi il suo 15° anniversario, celebrando 15 anni di innovazione della più avanzata* macchina di trading. Come un team di ingegneri di gara ben addestrato, Vantage ha trascorso gli ultimi 15 anni sviluppando e perfezionando le sue potenti e intuitive piattaforme di trading che integrano tecnologie all'avanguardia, per soddisfare le mutevoli esigenze dei trader di tutto il mondo.

Per celebrare questa pietra miliare, Vantage ha presentato un nuovo apposito logo in oro, a simboleggiare la fiducia, la sicurezza e l'affidabilità che ne hanno caratterizzato il percorso. Da ora sino alla fine dell'anno, i clienti potranno usufruire di una serie di interviste esclusive, video entusiasmanti e altre novità molto interessanti.

Sin dalla sua costituzione, Vantage ha raggiunto traguardi significativi che ne hanno plasmato la crescita. Il rebranding da VantageFX a Vantage nel 2021 ha segnato un cambiamento fondamentale – l'espansione oltre il forex per includere CFD su indici, azioni, materie prime, ETF e obbligazioni. Questa evoluzione strategica ha gettato le basi per l'ascesa di Vantage come broker multi-asset leader.

Nel 2022 Vantage è entrata nel mondo delle sponsorizzazioni degli sport motoristici con NEOM McLaren Extreme E, evidenziando l'impegno dell'azienda verso la sostenibilità e l'innovazione. Nel panorama dei media, la partnership con Bloomberg Media Studios per la creazione della serie video "The Vantage View" ha ulteriormente consolidato il ruolo di Vantage come leader di pensiero in materia di tendenze e intelligence sui mercati finanziari.

L'impegno di Vantage nel migliorare l'esperienza utente è evidente attraverso l'integrazione con TradingView e il recente aggiornamento del suo sito web. Oltre al trading, Vantage ha anche dato un contributo significativo alla responsabilità sociale d'impresa con il supporto alle iniziative didattiche dell'UNESCO e una donazione di 100.000 dollari all'UNHCR per i programmi per i rifugiati in Australia.

Commenta Jack Kelly, Direttore vendite Vantage Australia: "Siamo lieti di celebrare questo importante traguardo. Il nostro viaggio durato 15 anni è stato assolutamente straordinario, con un'eredità fatta di innovazione, crescita, eccellenza e impatto. Guardo con fiducia all'opportunità di iniziare il nostro interessantissimo prossimo capitolo e non mancherò di portare i nostri clienti con noi in questo viaggio".

Maggiori informazioni sul viaggio lungo 15 anni di Vantage qui.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker multi-asset che offre ai clienti l'accesso a un servizio agile e potente per contrattare prodotti Forex e Contratti per Differenza (CFD) su materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Con oltre 15 anni di esperienza di mercato, Vantage trascende il ruolo di broker, offrendo un ecosistema di trading affidabile, un'app di trading mobile pluripremiata e una piattaforma di trading intuitiva che consente ai clienti di cogliere le opportunità di trading. Scaricare l'app Vantage dall'App Store o da Google Play.

fai trading in modo più intelligente @vantage

Vantage Global Prime Pty Ltd (ACN 157 768 566) ("Vantage") ha sede in 12/15 Castlereagh Street, Sydney, NSW, Australia, 2000 ed è autorizzata e regolamentata dall'Australian Securities & Investments Commission (ASIC) AFSL n. 428901.

Il trading di derivati comporta rischi significativi. Non è adatto a tutti gli investitori e se si è un cliente professionale si potrebbe perdere molto di più dell'investimento iniziale. Acquistando i nostri prodotti derivati non si ha alcun diritto, obbligo o pretesa sulle attività finanziarie sottostanti. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e le normative fiscali sono soggette a modifiche. Le informazioni contenute in questo sito web sono di natura generale e non tengono conto degli obiettivi personali, della situazione finanziaria o delle esigenze dell'utente. Di conseguenza, prima di agire in base ai consigli, occorre valutare se questi sono adatti alla propria situazione, tenendo conto dei propri obiettivi, della particolare situazione finanziaria e delle specifiche esigenze. Suggeriamo vivamente di chiedere, se necessario, una consulenza indipendente.

Occorre valutare se si è parte del nostro mercato di riferimento esaminando la nostra Determinazione del mercato di riferimento (TMD), leggendo la nostra Dichiarazione di divulgazione del prodotto (PDS) e altri documenti legali per assicurarsi di comprendere appieno i rischi prima di prendere qualsiasi decisione di trading. Suggeriamo vivamente di chiedere, se necessario, una consulenza indipendente.

*Clausola esonerativa: "The Ultimate Trading Machine" è un termine di marketing e non implica prestazioni garantite.

