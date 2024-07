VAPORESSO celebra nove anni di innovazione con un appello a liberare il campione che è in noi

SHENZHEN, 28 luglio 2024 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, leader globale nella tecnologia dello svapo, è entusiasta di annunciare il suo nono anniversario. Fin dalla nascita, il marchio ha aderito alla filosofia di base dell'azienda: "MOVE BEYOND ORDINARY" (ANDARE OLTRE L'ORDINARIO), guidando l'innovazione e oltrepassando i confini delle possibilità tecnologiche per fornire prodotti affidabili, eleganti e all'avanguardia. Per festeggiare questo traguardo, VAPORESSO invita la sua community a partecipare ad attività entusiasmanti che incarnano lo spirito di competizione e successo.

Il 18 agosto, VAPORESSO porterà un mondo di energia a Nizza, in Francia, con una festa musicale adrenalinica ricca di sport estremi. Riunendo i migliori atleti del mare (surf), della terra (BMX) e dell'aria (parapendio), la festa consentirà ai partecipanti di assistere in prima persona allo straordinario potenziale umano, mentre questi temerari superano i confini del possibile.

Ispirandosi al motto PUSH THE ENVELOPE (SUPERARE I LIMITI), i vaper sono incoraggiati a condividere i loro personali "Momenti da campione" nella sezione Commenti del sito web di VAPORESSO, per consentire alla nostra community di festeggiare insieme. Condividi i momenti in cui i nostri vaper hanno accettato la sfida di provare a superare i propri limiti massimi. Celebriamo le vittorie, grandi o piccole, e ispiriamoci a vicenda per raggiungere nuove vette. Chiunque ha il diritto di diventare il campione di se stesso attraverso la determinazione e la resilienza.

Per avere la possibilità di vincere premi incredibili, tra cui il primo premio, un biglietto aereo di andata e ritorno per Parigi, dove quest'anno gli atleti stanno superando tutti i limiti, i visitatori possono partecipare a un breve quiz per scoprire informazioni su tre sport estremi: BMX, parapendio e surf.

"Questo nono anniversario dimostra la passione e la dedizione del nostro team e del sostegno incrollabile dei fan. Ci auguriamo che, grazie ai festeggiamenti per questo anniversario, tutti possano conoscere il significato alla base del motto MOVE BEYOND ORDINARY di VAPORESSO. Il nostro spirito di innovazione senza sosta e di superamento dei limiti continuerà a riflettersi nell'attività di VAPORESSO", è il commento di Jimmy Hu, vicepresidente di VAPORESSO. "Vogliamo inoltre ricambiare quanto fatto dalla nostra community con premi che rappresentino lo spirito dell'azienda, un ringraziamento per i nove anni trascorsi insieme a noi nel viaggio dello svapo".

Restate sintonizzati per annunci ed eventi ancora più entusiasmanti mentre continuiamo a festeggiare il nostro nono anniversario. Creiamo insieme un viaggio indimenticabile, ricco di ispirazione, di entusiasmo e di ricerca continua dello straordinario.

A proposito di VAPORESSO

VAPORESSO nasce dalla convinzione che ogni azione rappresenti un impegno per arrivare all'eccellenza. Il costante impegno posto nell'oltrepassare l'ordinario ci ha spinto a diventare il marchio leader nel settore dello svapo a livello globale. Rappresentiamo una visione in cui tecnologia e valori della nostra azienda si fondono, creando una vita più bella, più pulita e più piacevole per tutti.

