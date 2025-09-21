VAPORESSO lancia XROS PRO 2 all'InterTabac 2025, ridefinendo lo standard di punta

DORTMUND, Germania, 21 settembre 2025 /PRNewswire/ -- All'InterTabac 2025, la più grande esposizione mondiale dedicata al tabacco e agli accessori per fumatori, VAPORESSO ha presentato il suo nuovo prodotto di punta, XROS PRO 2. Il lancio segna non solo l'aggiornamento della linea di punta XROS PRO, ma anche un'audace dichiarazione della determinazione del brand a stabilire nuovi standard professionali in termini di resistenza, design e sapore – ridefinendo ciò che dovrebbe essere uno svapo di punta.

Ridefinire la resistenza del prodotto di punta: capacità della batteria senza precedenti da 2000 mAhXROS PRO 2 è dotato di una batteria da 2000 mAh all'avanguardia, la più grande mai vista nella sua categoria. Con una capacità superiore del 67% rispetto alla prima generazione di XROS PRO e del 33% rispetto ai principali prodotti di altre marche, elimina le preoccupazioni in merito all'esaurimento della batteria offrendo prestazioni affidabili e prolungate. Non si tratta semplicemente di una batteria più grande – stabilisce un nuovo standard per la durata dei dispositivi di punta, in cui "l'uso quotidiano" viene ridefinito come base di riferimento, non come obiettivo.

Innovazione di livello aerospaziale: una lega di magnesio rara, raffinata e rivoluzionariainfrangendo le convenzioni del settore, XROS PRO 2 diventa il primo svapo a impiegare una lega di magnesio di livello aerospaziale – un materiale ultraleggero rinomato per la sua resistenza ma raramente utilizzato nell'elettronica di consumo a causa dell'elevata complessità di produzione. Con un peso di soli 65 g, coniuga resistenza e portabilità senza precedenti, dimostrando che i materiali di prima qualità sono imprescindibili per i prodotti di punta professionali. Completato da un display nascosto e da un design monoscocca, riunisce chiarezza funzionale ed eleganza minimalista, riflettendo l'impegno del brand verso la qualità senza compromessi.

Stabilità del sapore: la tecnologia Super Pulse ridefinisce gli standard MTLXROS PRO 2 ridefinisce l'uniformità del sapore MTL adattando questa tecnologia finora esclusiva dei dispositivi DTL ad alta potenza. Questa innovazione mantiene la stabilità dell'uscita da batteria completamente carica a batteria quasi scarica, eliminando le fluttuazioni del sapore che da tempo affliggono i dispositivi MTL. Associata al sistema di riscaldamento COREX 3.0 perfezionato, che migliora l'efficienza termica e l'adattabilità dell'e-liquid, garantisce un gusto puro e costante dal primo all'ultimo tiro, portando l'esperienza MTL professionale a nuovi livelli.

XROS PRO 2 non è solo un aggiornamento: è una ridefinizione dell'eccellenza dei prodotti di punta. Grazie alla batteria da record, ai rari materiali aerospaziali e alla stabilità del sapore senza pari, stabilisce nuovi parametri di riferimento nel settore, dimostrando che lo svapo di alta qualità consiste nello spingersi oltre i limiti che altri ritengono intoccabili.

Per maggiori informazioni visitare www.vaporesso.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777185/image.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.