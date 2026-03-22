Walrus Pump si espande nel mercato europeo

L’ambizione di crescita internazionale arriva a MCE 2026

MILANO, March 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In risposta al rapido sviluppo globale nel campo dell’efficienza energetica e delle tecnologie per l’edilizia intelligente, Walrus Pump, marchio taiwanese specializzato in pompe, prenderà parte a MCE – Mostra Convegno Expocomfort dal 24 al 27 marzo 2026.

Con sede a Milano, MCE è considerata una delle fiere internazionali più influenti in Europa per i settori HVAC e dei sistemi idrici, oltre a rappresentare una piattaforma globale di primo livello per lo scambio tecnologico nel campo del riscaldamento, della ventilazione e della gestione dell’acqua. Attraverso questa partecipazione, Walrus Pump conferma la propria volontà di espandersi nel mercato europeo, posizionandosi come fornitore di riferimento per i sistemi idrici di alta qualità e continuando al contempo a rafforzare la propria presenza a livello globale.

Crescita costante e forte riconoscibilità del marchio

Walrus Pump opera da tempo nel settore della produzione di pompe e della fluidodinamica, dove vanta una gamma di prodotti ampiamente utilizzati in impianti edili, sistemi di circolazione industriale, trattamento delle acque e sistemi di raffreddamento intelligenti. Nel 2025, l’azienda ha registrato un fatturato consolidato di 47,6 milioni di euro, con una crescita dello 0,31% rispetto all’anno precedente. L’utile operativo lordo ha raggiunto gli 11,5 milioni di euro, con un EPS di 0,0018 euro, a testimonianza della stabilità delle performance operative e a dimostrazione della resilienza e del potenziale di sviluppo a lungo termine dell’azienda.

Nel contesto della trasformazione industriale a livello globale e della rapida ascesa delle tecnologie di intelligenza artificiale, Walrus Pump ha fatto il suo ingresso anche nel mercato del raffreddamento a liquido per data center basati sull’intelligenza artificiale, assumendo un ruolo strategico all’interno della relativa catena di fornitura. Per soddisfare i requisiti delle applicazioni high-end dei data center e dei cabinet di raffreddamento dei server, l’azienda ha introdotto soluzioni personalizzate, come la pompa centrifuga multistadio (serie TPMS) e la pompa a corrente continua (serie CMP). Questi prodotti possono essere ampiamente impiegati nei sistemi di raffreddamento a liquido In-Row CDU ed Edge In-Rack CDU, fornendo soluzioni efficienti e affidabili per il raffreddamento dei server. Poiché la domanda di data center per l’IA continua a crescere, l’azienda prevede che, una volta che gli ordini dei clienti finali aumenteranno gradualmente, Walrus Pump diventerà un marchio di riferimento nel settore delle pompe per il raffreddamento a liquido, favorendo ulteriormente la crescita complessiva dell’attività.

Attenzione al mercato europeo e presentazione della strategia globale

La partecipazione a questa fiera è un’occasione per Walrus Pump di mettere in mostra non solo le proprie capacità tecnologiche, ma anche di rafforzare la collaborazione con clienti e partner europei strategici nei settori HVAC e dell’ingegneria idraulica. Considerati gli elevati standard del mercato europeo in materia di qualità dei prodotti, efficienza energetica e affidabilità dei sistemi, l’azienda punta a sfruttare l’evento per creare una rete di distribuzione europea più capillare in tutto il continente e portare sul mercato globale prodotti di alta qualità, quali le pompe fabbricate a Taiwan.

In occasione di questa esposizione, Walrus Pump presenterà la sua serie di pompe sommergibili per acque reflue, ampiamente utilizzate nei sistemi fognari e di drenaggio degli edifici, nello scarico delle acque reflue industriali, nell’ingegneria di drenaggio a livello municipale, nei sistemi di drenaggio di scantinati e allagamenti, nonché nel trattamento delle acque reflue e nel riutilizzo dell’acqua. Questi prodotti sono realizzati con materiali altamente resistenti alla corrosione e presentano giranti ad alta efficienza, che consentono di trattare efficacemente le acque reflue contenenti fibre e particelle solide. Allo stesso tempo, si caratterizzano per una spiccata stabilità e una notevole resistenza, il che li rende adatti al funzionamento continuo in ambienti con drenaggi particolarmente impegnativi. Con il mercato dell’urbanistica in continua crescita e con l’aumento delle esigenze di gestione delle risorse idriche, le pompe sommergibili per acque reflue assumono un’importanza sempre maggiore nello sviluppo delle infrastrutture e nell’ingegneria ambientale.

In occasione dell’evento, Walrus Pump presenterà anche un’ampia gamma di pompe di circolazione per impianti HVAC e di prodotti per il settore industriale, a dimostrazione del know-how completo del marchio nel campo delle tecnologie di circolazione dell’acqua e nelle soluzioni integrate per la fluidodinamica.

Puntare a un palcoscenico mondiale per creare un marchio professionale nel settore dei sistemi idrici

Dagli impianti per l’edilizia al raffreddamento a liquido dei data center basati sull’intelligenza artificiale, dallo smaltimento delle acque reflue ai sistemi di circolazione ad alta efficienza, Walrus Pump risponde alle esigenze del mercato globale attraverso tecnologie innovative e prodotti affidabili. Con la partecipazione a MCE 2026, l’azienda punta a diffondere il know-how taiwanese nella produzione di pompe a un pubblico europeo più ampio e ad avviare collaborazioni con partner internazionali per promuovere sistemi idrici intelligenti e tecnologie energetiche sostenibili.

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