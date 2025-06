Wiremind annuncia il lancio dell'ambiente sandbox PAXONE OSDM

PARIGI, 6 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Wiremind, una delle principali aziende nello sviluppo di soluzioni innovative per il settore dei trasporti e del ticketing, ha annunciato oggi il lancio della sandbox PAXONE OSDM, una piattaforma disponibile pubblicamente per testare e convalidare soluzioni di ticketing e di distribuzione basate sullo standard OSDM. Con questo lancio Wiremind diventa la quarta azienda ad offrire una sandbox OSDM, unendosi ad altri player nel promuovere una gestione dei dati aperta e standardizzata in tutto il settore.

Open Sales and Distribution Model (OSDM) è uno standard open source che semplifica la distribuzione e la gestione del ticketing, facilitando lo scambio di dati tra operatori, vendor e partner. Adottando OSDM, tutto il settore ne trarrà vantaggio grazie ad una maggiore interoperabilità, ad una minore complessità di integrazione e ad una più semplice automazione dei processi di gestione delle tariffe e di emissione dei biglietti.

Perché è possibile farlo grazie alla sandbox PAXONE OSDM?

PAXONE OSDM Sandbox offre agli sviluppatori e agli operatori del settore un ambiente dedicato per:

Questo ambiente di sviluppo flessibile è a disposizione dei fornitori di servizi di trasporto e dei loro partner per la convalida delle implementazioni, riducendo i rischi e contenendo al massimo i costi prima di passare alla produzione. "Le aziende di trasporto e di ticketing si trovano spesso ad affrontare sfide legate all'integrazione, alla sicurezza e all'efficienza quando adottano nuovi standard di gestione dei dati", spiegano Bertrand Minary, Direttore passeggeri UIC e Vittorio Carta, Direttore della politica dei trasporti per l'Europa, Deutsche Bahn AG."La sandbox PAXONE OSDM di Wiremind abbatte significativamente la barriera d'ingresso, rendendo più facile che mai l'adozione sicura dello standard OSDM".

"Il lancio della nostra nuova piattaforma di test segna un grande passo avanti per PAXONE, rendendo l'integrazione della nostra soluzione da parte dei distributori più agevole. "Guardiamo con orgoglio all'opportunità di offrire alle aziende una piattaforma accessibile, sicura e potente per testare e convalidare le loro soluzioni, favorendo così un'implementazione pienamente integrata", commenta Rémi Habfast, direttore generale PAXONE. PAXONE OSDM Sandbox è già disponibile per i test.

Provala qui: https://content.wiremind.io/paxone-osdm-sandbox.

