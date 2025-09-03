XYTE mobility presenta “ONE”, lo scooter elettrico più sicuro al mondo, all’IAA Mobility 2025

MONACO DI BAVIERA, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XYTE Mobility GmbH festeggerà il suo debutto ufficiale all’IAA Mobility di Monaco di Baviera con l’anteprima mondiale del suo primissimo modello: “ONE”, un rivoluzionario scooter elettrico a tre ruote progettato per ridefinire la mobilità urbana.

La presentazione si svolgerà lunedì 8 settembre alle ore 11:00 presso il padiglione B2, stand D101, dove i rappresentanti dei media sono cordialmente invitati a partecipare.

Lo XYTE ONE unisce un’ingegneria all’avanguardia con caratteristiche di sicurezza avanzate, elementi che lo rendono lo scooter elettrico più sicuro al mondo. La sua innovativa cellula di sicurezza consente ai conducenti di guidare senza casco e con una patente di guida standard (categoria B).

Caratteristiche principali dello XYTE ONE:

L’azienda è stata fondata dal Dott. Wolfgang Ziebart, un veterano dell’industria automobilistica globale, che presenterà personalmente il progetto. Sul palco, verrà affiancato da Erik Goplen, il designer dello XYTE ONE, che condividerà alcuni approfondimenti sulla visione e sul linguaggio stilistico alla base di questo veicolo rivoluzionario.

“Grazie allo XYTE ONE, stiamo definendo un nuovo standard di riferimento per la mobilità urbana sicura, sostenibile e al passo con i tempi”, ha dichiarato il Dott. Ziebart. “È più di un semplice scooter elettrico: è una nuova categoria di veicolo”.

XYTE mobility si impegna a plasmare il futuro del trasporto urbano combinando sicurezza, praticità e sostenibilità in una forma nuova e audace.

I media sono invitati a partecipare all’anteprima mondiale lunedì 8 settembre alle ore 11:00 presso IAA Mobility, padiglione B2, stand D101.

Boilerplate aziendale:

XYTE mobility GmbH è un’azienda tedesca che opera nel settore della mobilità urbana e che sta sviluppando una nuova categoria di veicoli elettrici compatti e monoposto, i quali uniscono l’agilità degli scooter alla protezione delle automobili. Fondata dal Dott. Wolfgang Ziebart e da un team di esperti leader del settore automobilistico, XYTE ha l’obiettivo di migliorare la vita in città rendendo gli spostamenti personali più sostenibili, silenziosi e sicuri. Il suo primo modello, lo XYTE ONE, incarna la promessa del marchio: design iconico, praticità quotidiana e una cellula di sicurezza protettiva, caratteristiche che offrono sicurezza senza avere le dimensioni di un’auto. XYTE si espande grazie alla produzione guidata dai partner e al lancio città per città in tutta Europa, promuovendo Vision Zero attraverso un’ingegneria pragmatica e un design incentrato sull’uomo.

Contatto stampa:XYTE Mobility GmbHSig. Christoph Walz (CMO)+49 179 9093745cwalz@xyte-mobility.com www.xyte-mobility.com

Un video a corredo di questo annuncio è disponibile su https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b368e210-0da9-444f-a55b-0c9bc744deb8

Una foto a corredo di questo annuncio è disponibile su https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/52e0e155-65b2-4f1b-9efe-d0580dd1eb15

