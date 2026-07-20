Iniziative del MIMIT contro i rincari dei beni energetici e alimentari

Il Gruppo parlamentare Italia Viva ha presentato un’interrogazione al Ministro delle Imprese e del made in Italy per chiedere quali misure abbia intenzione di adottare per contrastare concretamente l’incremento dei prezzi dei beni energetici e, di riflesso, l’aumento dei costi dei generi alimentari, alla luce dei dati che rilevano una crescita negli ultimi 4 anni del 34% delle tariffe dei beni energetici e di oltre il 25% dei generi alimentari, mentre il potere d’acquisto nel solo ultimo anno ha perso l’8,6%. Nella risposta in Aula, il Ministro Urso ha rivendicato le misure adottate dal Governo per contrastare l’inflazione, ricordando ad esempio il Decreto trasparenza sui carburanti, il rafforzamento del potere del Garante dei prezzi e l’iniziativa del “carrello tricolore”, mediante la quale sono stati offerti beni di prima necessità a prezzi calmierati. Citando i dati Istat, il Ministro Urso ha sottolineato il calo dell’inflazione rispetto al 2022 e il conseguente recupero del potere d’acquisto di famiglie e lavoratori.

Quanto al recente rialzo dei prezzi, legato al perdurare delle tensioni internazionali, il Ministro ha assicurato che, se necessario, l’Esecutivo è pronto ad adottare nuovi interventi a sostegno delle fasce di reddito più basse e delle imprese.

La risposta del Ministro