Intelligenza artificiale, ok del Consiglio dei ministri a due decreti

Il Consiglio dei ministri, riunito a Palazzo Chigi mercoledì 10 giugno, ha dato il via libera in esame preliminare a due decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti europei in materia di intelligenza artificiale. In particolare, i provvedimenti riguardano sicurezza, formazione, responsabilità civile e penale. In estrema sintesi, ecco le principali novità dei provvedimenti approvati. In ambito lavoro, a tutela dei lavoratori, è vietato prendere decisioni su assunzioni, licenziamenti, sanzioni se prese al 100% dall’IA, ma vige l’obbligo di intervento da parte di una persona fisica. Per quanto riguarda la sicurezza, le forze dell’ordine potranno utilizzare dati biometrici da remoto in tempo reale in caso di gravi minacce alla sicurezza, terrorismo, ricerca di persone scomparse, ma solo a seguito di autorizzazione giudiziaria e tecniche di riconoscimento facciale a posteriori solo in caso di commissione di reato con prove oggettive. La norma invece vieta la sorveglianza di massa e la creazione di banche dati mediante web scraping indiscriminato. In ambito giustizia, tra l’altro, viene introdotto un nuovo reato penale per omissione di misure di sicurezza nei sistemi di IA. Un capitolo particolare è dedicato alla formazione: nelle scuole, con introduzione dell’IA per potenziare le discipline STEAM e per integrare l’educazione civica; nella sanità, con corsi obbligatori ECM per medici e formazione manageriale; per i professionisti, con l’obbligo per i rispettivi ordini di strutturare percorsi formativi a carattere tecnico, giuridico e deontologico. “L’Italia è la prima Nazione che si dota di una normativa nazionale organica in ambito di intelligenza artificiale. Questi provvedimenti sono il frutto del dialogo costante con l’Ue”, ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

Il comunicato del Governo