Accordo ostaggi possibile, coloni assaltano palestinesi -Ascolta

Mentre in Siria i ribelli sono ormai alle porte di Hama, Russia e Stati Uniti si scontrano alle Nazioni Unite per l'escalation dei combattimenti accusandosi a vicenda di sostenere il terrorismo coloni israeliani hanno dato fuoco a case di cittadini palestinesi in Cisgiordania e si sono scontrati con la polizia di frontiera arrivata sul posto per sedare gli scontri. L'esercito israeliano ioltre ha individuato un laboratorio di armi ed esplosivi in un appartamento del campo profughi di Jabalya, nella Striscia di Gaza come rende noto l'Idf, aggiungendo di aver distrutto lanciarazzi, missili anticarro e altre armi trovate nella casa. Nel frattempo il ministro della Difesa Israel Katz esprime il suo ottimismo durante una visita alla base aerea di Tel Nof sulla questione ostaggi.