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Aereo Boeing 767 cargo di Amazon esce di pista, si schianta e prende fuoco a Miami - Video

Secondo quanto comunicato dalla Federal Aviation Administration e dallo stesso scalo l'incidente è avvenuto in fase di atterraggio

Il Boeing 767
Il Boeing 767
06 settembre 2026 | 22.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un aereo cargo di Amazon ha superato la pista durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Miami, schiantandosi contro dei veicoli e prendendo fuoco, stando a quanto reso noto dalla Federal Aviation Administration e dall'aeroporto stesso.

Secondo quanto riporta la stampa locale il velivolo arrivava dal Luis Muñoz Marín International Airport di San Juan a Porto Rico. "Diversi veicoli sono stati colpiti" fanno sapere i vigili di Miami. "Stiamo collaborando con le autorità locali per capire esattamente cosa è accaduto", ha detto Kelly Nantel di Amazon alla Nbc News. "In questo momento, la nostra assoluta priorità è la sicurezza, il benessere e l'assistenza a tutte le persone coinvolte".

Oltre 60 unità dei vigili del fuoco di Miami sono intervenute sul posto per spegnere l'incendio, provocato dallo schianto. Secondo quanto riporta la Bbc "ci sarebbero dei feriti".

Sui social si vedono numerosi video con il Boeing 767-300, operante per Amazon Prime Air, in fiamme. La Federal Aviation Administration ha avviato le verifiche per chiarire cosa abbia portato alla manovra anomala. "Tutte le piste e le vie di rullaggio dell'aeroporto sono state chiuse", ha dichiarato un portavoce dello scalo.

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