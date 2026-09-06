Secondo quanto comunicato dalla Federal Aviation Administration e dallo stesso scalo l'incidente è avvenuto in fase di atterraggio

Un aereo cargo di Amazon ha superato la pista durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Miami, schiantandosi contro dei veicoli e prendendo fuoco, stando a quanto reso noto dalla Federal Aviation Administration e dall'aeroporto stesso.

Secondo quanto riporta la stampa locale il velivolo arrivava dal Luis Muñoz Marín International Airport di San Juan a Porto Rico. "Diversi veicoli sono stati colpiti" fanno sapere i vigili di Miami. "Stiamo collaborando con le autorità locali per capire esattamente cosa è accaduto", ha detto Kelly Nantel di Amazon alla Nbc News. "In questo momento, la nostra assoluta priorità è la sicurezza, il benessere e l'assistenza a tutte le persone coinvolte".

Oltre 60 unità dei vigili del fuoco di Miami sono intervenute sul posto per spegnere l'incendio, provocato dallo schianto. Secondo quanto riporta la Bbc "ci sarebbero dei feriti".

Amazon Prime Air Boeing 767-300 has run off the runway and onto a highway at Miami International Airport in Florida. pic.twitter.com/qPBciUhpJR — Aviation (@xAviation) September 6, 2026

Sui social si vedono numerosi video con il Boeing 767-300, operante per Amazon Prime Air, in fiamme. La Federal Aviation Administration ha avviato le verifiche per chiarire cosa abbia portato alla manovra anomala. "Tutte le piste e le vie di rullaggio dell'aeroporto sono state chiuse", ha dichiarato un portavoce dello scalo.