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Bambino non vuole di allacciarsi la cintura prima del decollo, volo cancellato

E' accaduto a bordo del volo Porter Airlines PD444 da Victoria a Toronto

Un bambino con cintura allacciata su un aereo - (Foto creata con l'Intelligenza artificiale)
Un bambino con cintura allacciata su un aereo - (Foto creata con l'Intelligenza artificiale)
09 agosto 2026 | 19.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un volo è stato cancellato dopo che un bambino si è rifiutato di allacciare la cintura di sicurezza. L'aereo aveva lasciato il terminal, ma il piccolo rimasto in piedi sul proprio sedile non ha voluto allacciare la cintura, nonostante i tentativi del genitore e dell'equipaggio, si legge sulla Cbc. E' accaduto a bordo del volo Porter Airlines PD444 da Victoria a Toronto.

In una situazione simile, che non permette a un velivolo di decollare, ha costretto l'aereo a tornare al terminal e far sbarcare i passeggeri.

Il tempo necessario per collegare il tunnel d'imbarco all'aereo, far scendere il bambino e il genitore, recuperare i loro bagagli e compilare nuovamente i documenti significava che l'aereo sarebbe partito troppo tardi.

L'aeromobile è decollato il pomeriggio seguente.

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canada news volo cancellato cintura volo decollo bambino cintura volo cancellato decollo cintura bambino
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