Un aereo della Frontier Airlines decollato da San Diego e diretto a Las Vegas ha preso fuoco durante un atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale di Harry Reid sabato sera.

I piloti del volo 1326, un Airbus A321, hanno rilevato del fumo e lanciato l'allarme mentre erano in fase di avvicinamento alo scalo della famosa città del Nevada, secondo le dichiarazioni di Frontier e della Federal Aviation Administration.

Nei video diffusi sui social si vede l'aereo che nel momento di toccare terra, sprigiona fumo e fiamme dal carrello. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio.

On Oct. 5, #FrontierAirlines Airbus A321 (N701FR) flight #F91325 from #SanDiego while landing at #LasVegas Int'l Airport its right main gear caught fire. The aircraft stopped on the runway, where fire crews arrived at the scene and put out the flames.



