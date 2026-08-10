AfD, sondaggio shock in Sassonia-Anhalt: vantaggio di 20 punti sulla Cdu

Il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) ha ampliato il suo vantaggio nei sondaggi a 20 punti percentuali nello Stato orientale della Sassonia-Anhalt, dove il partito anti-immigrazione punta ad ottenere una maggioranza assoluta senza precedenti nelle elezioni del prossimo 6 settembre. Un sondaggio Insa pubblicato oggi mostra l'AfD in rialzo di un punto, al 42%, mentre i cristiano-democratici (Cdu) del cancelliere Friedrich Merz crollano al 22%.

L'AfD non ha mai partecipato a una coalizione di governo nei 16 Länder tedeschi né nel governo federale, poiché tutti gli altri partiti tradizionali si rifiutano di collaborare con il partito, una politica nota come "muro tagliafuoco" (Brandmauer).

Nonostante la sezione del partito in Sassonia-Anhalt sia stata etichettata dai servizi segreti nazionali come un caso accertato di estremismo di destra, l'AfD ha serie possibilità di ottenere la maggioranza assoluta alle elezioni, a seconda che diversi partiti minori non riescano a raggiungere la soglia del 5% necessaria per conquistare seggi nel Parlamento regionale di Magdeburgo.

Uno di questi è l'Alleanza Sahra Wagenknecht (Bsw), che ha condotto una campagna elettorale agguerrita contro un altro governo guidato dalla Cdu nello Stato e si sta affermando come potenziale ago della bilancia, avendo raggiunto il 5% nel sondaggio Insa.

"Solo se la Bsw entrerà nel Parlamento regionale si potrà impedire il prossimo mandato del presidente della Cdu", ha dichiarato il candidato di punta del partito, Thomas Schulze. "L'AfD non ce la farà da sola". La Bsw, nata da una scissione della Linke all'inizio del 2024, non si è tuttavia impegnata a sostenere un governo guidato dall'AfD.

Schulze propone invece un modello di maggioranze mobili e un "presidente di coalizione" nel Parlamento regionale, con l'obiettivo di "ridurre la polarizzazione". Il candidato di punta dell'AfD, Ulrich Siegmund, ha respinto l'idea, insistendo sulla necessità di un "governo stabile" in Sassonia-Anhalt.