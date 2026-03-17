Afghanistan-Pakistan, Ue insiste per cessate il fuoco

L'attacco contro una struttura medica a Kabul condotto dalle forze pakistane "rappresenta una nuova e letale escalation in un conflitto che deve finire al più presto. Le strutture civili e mediche non devono mai essere prese di mira, poiché sono protette dal diritto internazionale umanitario, comprese le Convenzioni di Ginevra". Lo dice il portavoce dell'Ue per gli Affari Esteri Anouar el Anouni, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

"Tutte le parti coinvolte in queste operazioni militari - continua el Anouni - hanno l'obbligo di rispettare queste disposizioni in ogni circostanza. Pertanto, invitiamo entrambe le parti a esercitare la massima moderazione e ad adottare tutte le misure possibili per ridurre al minimo il rischio di danni ai civili. E noi, come Unione Europea, ci uniamo alla comunità internazionale nel chiedere un cessate il fuoco immediato e la ripresa del dialogo tra le autorità di fatto pakistane e afghane".