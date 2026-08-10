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Air India, caos in volo: perdita di quota e panico. Il comandante "positivo a sostanze psicoattive"

Il pilota è stato sospeso, dopo il risultato del test antidroga preliminare, dopo la turbolenza del 4 agosto scorso in cui 17 persone sono rimaste ferite. Si attende, ora, la conferma sul campione dopo altre analisi in laboratorio

Video amatoriali a bordo
Video amatoriali a bordo
10 agosto 2026 | 17.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il governo indiano ha confermato che un primo test antidroga sul comandante del volo Air India Phuket‑Delhi dello scorso 4 agosto è risultato "non negativo". Lo riporta il Times of India. Si tratta del volo, che ha perso improvvisamente circa 300 piedi di quota, causando 17 feriti. A bordo c'erano anche diversi italiani.

Il campione è stato quindi inviato per analisi di conferma in laboratorio, come previsto dalle procedure della locale Authority dell'aviazione civile. In attesa del referto definitivo entrambi i piloti sono stati sospesi dal servizio di volo.

Cosa prevedono le regole

Secondo le regole locali, se un test di screening per sostanze psicoattive risulta non negativo, il pilota deve essere immediatamente rimosso da qualsiasi mansione sensibile finché non arriva il risultato di conferma. In caso di test positivo confermato, il pilota viene indirizzato a un percorso di riabilitazione.

La dinamica del volo

Il 4 agosto scorso l'Airbus A320 del volo AI 2379 ha subito una repentina perdita di quota durante la crociera, provocando diversi traumi a bordo. L’aereo è, poi, atterrato regolarmente a Delhi.

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