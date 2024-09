La famiglia reale britannica fu informata della reputazione di Mohamed al Fayed prima che la principessa andasse in vacanza con la famiglia di Dodi e i figli di lei nell'estate del 1997. Lo ha detto l'ex capo della sicurezza della famiglia reale Dai Davies in un'intervista a Sky News. L'ex proprietario di Harrods, morto ad agosto dello scorso anno a 94 anni, è stato descritto come ''un mostro'' da 37 donne che lo hanno accusato di molestie sessuali.

"Io mi preoccuperei se un mio parente andasse in vacanza con un uomo come lui. Per non parlare del futuro re, di suo fratello e della loro madre, la principessa Diana", ha detto Davies. Nel luglio 1997, un mese prima di morire, la principessa Diana andò in vacanza con la famiglia al-Fayed nella loro residenza di Saint-Tropez. Portò con sé i due giovani figli e il principe Harry nel 2023 descrisse nella sua autobiografia quel luogo come un "paradiso".

Davies, al contrario, dice che ''ero inorridito perché ero già a conoscenza di alcune delle accuse che circolavano". Davies aggiunge che ''ero consapevole che aveva cercato con tutte le sue forze di ingraziarsi la famiglia reale e, ovviamente, conoscendo la reputazione che si diceva avesse allora, ero preoccupato e ho colto l'occasione per informare la famiglia reale".

A quel punto, racconta Davies, gli è stato detto: "Sua Maestà è a conoscenza". Buckingham Palace ha dichiarato a Sky News di non avere commenti in merito.