circle x black
Cerca nel sito
 

Albanese: "Felice se Hamas libera ostaggi". Ma piano Trump è bocciato

"Quel piano è il killeraggio all’autodeterminazione del popolo palestinese"

Francesca Albanese
Francesca Albanese
03 ottobre 2025 | 22.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sono molto felice per gli ostaggi e per le loro famiglie". Francesca Albanese, relatore speciale dell'Onu per i territori occupati, nel suo intervento al Festival di Internazionale a Ferrara risponde alle domande sul sì - parziale e condizionato - di Hamas al piano presentato da Donald Trump per porre fine alla crisi di Gaza. Hamas è pronta a liberare tutti gli ostaggi ma, rispetto al documento in 20 punti del presidente americano, chiede negoziati per definire dettagli.

"Spero che questo sia l'inizio di una fase migliore per i palestinesi. Anche se - se sono queste le premesse - quel piano Trump, un nome un destino, non succederà. Volete la predizione da Cassandra? Quel piano è il killeraggio all’autodeterminazione del popolo palestinese", dice Albanese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
francesca albanese trump piano gaza
Vedi anche
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza