"Sono molto felice per gli ostaggi e per le loro famiglie". Francesca Albanese, relatore speciale dell'Onu per i territori occupati, nel suo intervento al Festival di Internazionale a Ferrara risponde alle domande sul sì - parziale e condizionato - di Hamas al piano presentato da Donald Trump per porre fine alla crisi di Gaza. Hamas è pronta a liberare tutti gli ostaggi ma, rispetto al documento in 20 punti del presidente americano, chiede negoziati per definire dettagli.

"Spero che questo sia l'inizio di una fase migliore per i palestinesi. Anche se - se sono queste le premesse - quel piano Trump, un nome un destino, non succederà. Volete la predizione da Cassandra? Quel piano è il killeraggio all’autodeterminazione del popolo palestinese", dice Albanese.