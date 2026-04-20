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Veleno per topi negli omogeneizzati, la polizia austriaca: "Alcuni vasetti manomessi"

Uno dei prodotti della linea 'Carote con patate' è stato segnalato da un cliente e le analisi di laboratorio hanno confermato la gravissima contaminazione

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21 aprile 2026 | 00.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Allarme veleno per topi in alcuni vasetti manonessi di omogeneizzati HiPP. La polizia austriaca ha lanciato un'emergenza sanitaria internazionale dopo il ritrovamento di alcuni vasetti per l'infanzia contaminati. Uno dei prodotti della linea 'Carote con patate' è stato segnalato da un cliente e le analisi di laboratorio hanno confermato la presenza della sostanza.

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L'allarme è scattato a Schützen am Gebirge, nel distretto di Eisenstadt-Umgebung (Burgenland), dopo che un cliente ha segnalato un vasetto sospetto dell'alimento per l'infanzia da 190 grammi. Il prodotto, sequestrato dall'Ufficio criminale regionale, non è stato consumato. Analisi di laboratorio hanno confermato la presenza di veleno per topi.

Come riconoscere il prodotto manomesso

Secondo le investigazioni, i prodotti contaminati sono riconoscibili da precisi segni distintivi. Ecco a cosa fare attenzione: etichetta bianca con un cerchio rosso applicata sul fondo del barattolo; coperchio danneggiato; sigillo di sicurezza mancante e odore sospetto.

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Veleno per topi Omogeneizzati HiPP Emergenza sanitaria
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