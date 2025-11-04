circle x black
Cerca nel sito
 

Ancora un avvistamento di droni, voli sospesi all'aeroporto di Bruxelles

Traffico aereo interrotto a scopo precauzionale anche all'aeroporto Charleroi

Aeroporto di Bruxelles - Fotogramma
Aeroporto di Bruxelles - Fotogramma
04 novembre 2025 | 21.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Voli sospesi all'aeroporto principale della capitale belga Bruxelles, in seguito a sospetti avvistamenti di droni. Lo ha reso noto un portavoce dell'aeroporto di Bruxelles. Anche il traffico aereo è stato interrotto a scopo precauzionale presso il secondo aeroporto più grande, Charleroi, hanno affermato gli operatori locali.

Solo due giorni fa un drone era stato avvistato sulla base aerea di Kleine Brogel. L'avvistamento era avvenuto appena un giorno dopo che diversi droni erano stati avvistati sulla stessa base aerea belga. I droni avvistati sono stati descritti come modelli di grandi dimensioni, che hanno volato ad alta quota. Per il ministro della Difesa belga Theo Francken, si era trattato di "un chiaro incarico con Kleine-Brogel come obiettivo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
belgio droni droni russia droni belgio guerra ucraina russia
Vedi anche
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza