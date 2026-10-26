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Argentina, bimba di 10 anni va in ospedale con forti dolori di pancia e si scopre che è incinta: arrestato il patrigno

Succede a Colonia Dora, nella provincia di Santiago del Estero: ad accompagnare la piccola al pronto soccorso la mamma pure incinta. Indagini in corso

Immagine di repertorio
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26 ottobre 2026 | 15.14
Redazione Adnkronos
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Una bambina di 10 anni si è presentata in ospedale con forti dolori di pancia. I medici, dopo tutti gli esami del caso, hanno scoperto che è incinta. E' successo in Argentina, a Colonia Dora, nella provincia di Santiago del Estero. Sono immediatamente partite delle indagini che hanno portato all'arresto del patrigno. 

La ragazzina era stata accompagnata in ospedale dalla mamma, 25 anni, anche lei in stato interessante. Il personale ospedaliero ha allertato la polizia, che ha avviato un'indagine. In seguito, la bambina ha riferito agli agenti di essere stata stuprata dal patrigno trentatreenne, identificato a livello locale come Julio Vivas. L'uomo - come riporta il Daily Mail citando fonti locali - è stato in seguito arrestato nella città di Avellaneda, dopo essere stato individuato nell'abitazione in cui viveva insieme alla bambina e alla madre.

La polizia ha sequestrato il telefono dell'uomo e sta lavorando per ricostruire le circostanze in cui sono avvenuti gli abusi sulla minore. Secondo i media locali, la madre era vittima di "violenza e intimidazioni". La nonna della bambina ha dichiarato all'emittente argentina Noticiero 7 di aver precedentemente messo in guardia la figlia riguardo al compagno, conosciuto online. Il caso segue quello di una bambina sempre di dieci anni che, all'inizio di quest'anno, in Brasile, ha partorito dopo essere rimasta incinta in seguito agli stupri subiti dal patrigno.

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