Accade in un villaggio delle Filippine: un peso, meno di due centesimi di euro, per cinque 'prede', che siano vive o morte o che si tratti di larve

Una taglia sulle zanzare. Accade nelle Filippine. In uno dei centri urbani con il maggior numero di abitanti del Paese viene offerta una ricompensa in denaro a chi cattura o uccide le zanzare. Viene presentata come l'ultima arma nella lotta contro la diffusione della Dengue. Un peso, meno di due centesimi di euro, per cinque zanzare, che siano vive o morte o che si tratti di larve, ha annunciato Carlito Cernal, 'primo cittadino' di Barangay Addition Hills. L'obiettivo dichiarato è "fare qualcosa per aiutare le autorità locali" e arginare il pericoloso aumento di casi di Dengue.

Ha parlato di una misura necessaria a tutela della salute, che va ad aggiungersi alle misure già in vigore, a cominciare dalla pulizia delle strade. Un 'programma di incentivi' che andrà avanti almeno per un mese. La promessa sono esami approfonditi sulle zanzare vive. E, come riporta la Bbc, nonostante le critiche sui social già 21 persone sarebbero andate a rivendicare la loro ricompensa, consegnando 700 'prede', tra zanzare e larve.

Il Dipartimento per la Salute si è limitato ad "apprezzare le buone intenzioni", sottolineando la necessità di coordinamento con le autorità competenti con il pensiero rivolto a "pratiche efficaci basate sull'evidenza". Secondo i dati ufficiali, al primo febbraio sono 28.234 i casi di Dengue registrati, con un aumento del 40% rispetto all'anno precedente.