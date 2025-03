Sono finalmente tornati sulla Terra i due astronauti statunitensi rimasti bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) per oltre nove mesi a causa di un guasto tecnico alla loro navicella spaziale. Suni Williams e Barry Wilmore hanno lasciato questa mattina la Iss a bordo di una navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX. Accompagnati dall'astronauta statunitense Nick Hague e dal cosmonauta russo Alexandr Gorbunov, sono atterrati al largo della costa della Florida dopo una discesa di 17 ore.

Tune in for a splashdown!@NASA_Astronauts Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore, and cosmonaut Aleksandr Gorbunov are returning to Earth in their @SpaceX Dragon spacecraft. #Crew9 splashdown is targeted for 5:57pm ET (2157 UTC). https://t.co/Yuat1FqZxw