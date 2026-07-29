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Trovata 38enne britannica in una valigia ad Atene

Il cadavere è stato rinvenuto il 18 luglio scorso da un senza fissa dimora in un edificio abbandonato. Indagini in corso

Polizia greca, immagine di repertorio - (Fotogramma/Ipa)
Polizia greca, immagine di repertorio - (Fotogramma/Ipa)
29 luglio 2026 | 13.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La polizia greca sta cercando di individuare le circostanze della morte di una donna britannica, dopo che il suo corpo è stato trovato in una valigia ad Atene. E' quanto riferisce la tv di Stato greco Ert. Il canale tv ha affermato che i dati dell'Interpol hanno aiutato a identificare la trentottenne, che si ritiene sia arrivata in Grecia da Cipro all'inizio di questo mese.

Il corpo è stato trovato il 18 luglio da un senza fissa dimora in un edificio abbandonato nel centro di Atene. Si ritiene che la donna sia morta tra i cinque e i sette giorni prima del ritrovamento, ha riferito l'Ert. La polizia greca contattata dall'Afp non ha rilasciato nell'immediato commenti sul caso. L'ambasciata britannica ad Atene non è stata raggiungibile per un commento.

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giallo in grecia donna in una valigia trovato corpo di donna in una valigia corpo di donna in valigia ad atene
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