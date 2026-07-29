Il cadavere è stato rinvenuto il 18 luglio scorso da un senza fissa dimora in un edificio abbandonato. Indagini in corso
La polizia greca sta cercando di individuare le circostanze della morte di una donna britannica, dopo che il suo corpo è stato trovato in una valigia ad Atene. E' quanto riferisce la tv di Stato greco Ert. Il canale tv ha affermato che i dati dell'Interpol hanno aiutato a identificare la trentottenne, che si ritiene sia arrivata in Grecia da Cipro all'inizio di questo mese.
Il corpo è stato trovato il 18 luglio da un senza fissa dimora in un edificio abbandonato nel centro di Atene. Si ritiene che la donna sia morta tra i cinque e i sette giorni prima del ritrovamento, ha riferito l'Ert. La polizia greca contattata dall'Afp non ha rilasciato nell'immediato commenti sul caso. L'ambasciata britannica ad Atene non è stata raggiungibile per un commento.